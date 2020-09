Il giorno odierno è uno di quelli da ricordare per i fan di Antonella Clerici. La conduttrice Rai è stata apprezzatissima e sulla cresta dell’onda per anni, districandosi tra molti programmi di successo che non solo gli appassionati Rai ricordano. Poi un periodo difficile, di critica e di programmi minori che avevano portato ad un inasprirsi dei rapporti. Tra poco le cose cambieranno.

L’annuncio di Eleonora Daniele

Da una conduttrice ad un’altra. Oggi Eleonora Daniele passerà il testimone ad un’altra conduttrice, una che il pubblico Rai aspetta da tempo: “Oggi torna una collega, Antonella Clerici, con E’ sempre mezzogiorno.

Sarà in diretta più tardi!“, ha annunciato sorridendo la conduttrice di Storie Italiane, uno dei programmi più apprezzati del mattino della Rai, soprattutto dal pubblico che la segue con affetto.

Poco prima delle 12 di oggi, quindi, Eleonora Daniele cederà la linea ad Antonella Clerici. Prima Storie Italiane, quindi, poi Antonella con È sempre mezzogiorno, un nuovo programma.

È sempre mezzogiorno, il nuovo programma della Clerici

La conduttrice era stata contattata da molte emittenti televisive quando la Rai l’aveva “messa da parte”: “Mi ha fatto molto piacere, come quando stai con un fidanzato che non ti guarda più e incontri persone che ti fanno un sacco di complimenti“, ha raccontato al Corriere della Sera.

Niente è cambiato però in questi anni, la Rai resta infatti “la prima scelta“: “Ho ancora un anno di contratto, ma non mi piace ricevere il bonifico mensile senza fare niente: io voglio lavorare“.

Durante il programma si commenteranno i fatti del giorno, si parlerà di gossip, coinvolgendo anche il pubblico da casa, il tutto unito alla cucina.

Insieme ad Antonella Clerici in cucina ci saranno anche due cuochi, uno è solito andare in televisione, mentre il secondo sarà un esordiente.

Il pubblico da casa non se ne starà con le mani in mano. Ma ci saranno alcuni giochi telefonici con cui gli spettatori potranno vincere un premio in denaro o un prodotto.

