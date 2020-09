Antonella Clerici torna in TV da lunedì 28 settembre con un programma tutto nuovo, È sempre mezzogiorno, che andrà in onda su Rai Uno. La trasmissione sarebbe dovuta partire già qualche settimana fa ma pare che disguidi di carattere tecnico l’abbiano fatta traslare al prossimo lunedì. In ogni caso, la conduttrice ha rivelato qualche succosa anticipazione sul nuovo programma e ha anche parlato della “cacciata” dalla Rai avvenuta l’anno scorso, quando è rimasta fuori dai palinsesti della TV pubblica.

Le anticipazioni su È sempre mezzogiorno

In primis, è bene ricordare che Antonella Clerici andrà in onda con È sempre mezzogiorno dal lunedì al venerdì dalle 12,00 alle 13,30.

Una fascia oraria molto cara alla presentatrice che per anni è stata al timone de La prova del cuoco. La Clerici ha rivelato a Il Fatto Quotidiano che aveva immaginato inizialmente un contesto lontano dagli studi televisivi per la sua nuova trasmissione: “Quello che volevo era fare una cosa dalla mia casa nel bosco. Lavoravo da un po’ a un’idea piccolina, a metà tra le dirette su Instagram durante il lockdown e una trasmissione vera e propria“.

La conduttrice immaginava un programma registrato, ma poi, dopo un colloquio con il direttore di Rai Uno, Stefano Coletta, ha capito che la strada giusta era un’altra: “Lui voleva fare una cosa nuova ma quando ho proposto un programma registrato mi ha detto che voleva una diretta. ‘Tu sei brava anche nel rapporto col pubblico’, le sue parole“. Poi, ecco un indizio su cosa accadrà in trasmissione: “Stefano (Coletta, ndr) aveva già in mente di fare dei giochi telefonici, per esempio, e non c’è altro modo se non la diretta“.

Bosco, amore e cibo nel nuovo programma di Antonella Clerici

Un’altra succosa anticipazione sul programma È sempre mezzogiorno, in onda da lunedì 28, riguarda proprio la casa di Antonella Clerici. Anche se è stata scartata l’idea di registrare l’intera trasmissione nella sua dimora, verrà comunque aperta una finestra sul suo “mondo”: “In trasmissione avremo immagini del mio bosco… Non del bosco di casa mia, intendo di quello che le sta intorno. È una casa che ha una spiritualità. È una fazenda dove c’è gente che lavora.

È bella, certo, ma è rustica. E io porterò questo mio mondo naturista in trasmissione“.

Antonella Clerici ha anche rivelato che si parlerà di cibo e sentimenti: “L’amore sarà affidato ad Angela Frenda (food editor del Corriere e componente del cast, ndr) che racconterà aneddoti… Che ne so Sofia Loren che cucina la pizza fritta per Carlo Ponti, mentre andiamo avanti a cucinare la ricetta. Tante storie d’amore sono nate in cucina o davanti a un piatto“.

Antonella Clerici parla della “cacciata” dalla Rai

Oltre a parlare della sua nuova trasmissione, È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici ha anche parlato di quando è rimasta fuori dai palinsesti Rai, lo scorso anno.

Queste sono state le sue parole: “All’inizio ho detto ‘ma perché? Io che so fare il mio lavoro devo stare qui in panchina, per altro pagata: a me dà fastidio’“. Poi, è avvenuto in lei un cambiamento di prospettiva rispetto all’accaduto: “Però alla fine è successo qualcosa, in questo periodo, che mi ha cambiata. Ho fatto 15 anni di lavoro folle, sa quando ti vogliono tutti? Un po’ com’è stato per Carlo (Conti, ndr) e come adesso è per Amadeus“.

La conduttrice ha rivelato che nell’ultimo periodo aveva perso la sua “verve”: “Quando rivedo le ultime puntate de La Prova del Cuoco non mi riconosco.

Non vedo l’Antonella ironica, che si appendeva e faceva Wonder Woman con i bambini“. Ora, invece, l’esordio il prossimo lunedì della nuova trasmissione, È sempre mezzogiorno, rappresenta un nuovo punto di partenza non solo dal punto di vista professionale, come si intuisce dalle sue parole: “Ora ho ritrovato la mia cifra: lo vede anche dal promo. Può piacere o meno ma rappresenta il mio modo di fare televisione“. Insomma, con questa nuova sfida, sembra proprio che Antonella Clerici abbia deciso di ricominciare da se stessa.

