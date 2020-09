All’età di 67 anni, per il giornalista avellinese Gigi Marzullo è tempo di andare in pensione: ecco le dichiarazioni in merito a questa nuova fase della sua vita durante la puntata di ieri, 27 settembre, a Che tempo che fa.

Gigi Marzullo parla della pensione

Il suo esordio in televisione risale al 1983, anno in cui Marzullo entra a far parte della Rai nella trasmissione Forte Fortissimo. Qualche mese fa si era già parlato del commiato lavorativo del giornalista avellinese e nel corso dell’ultima messa in onda di Che tempo che fa, seduto al tavolo di Fabio Fazio, Gigi Marzullo ha detto la sua sulla pensione: alla domanda diretta di Fazio, “Sei in pensione tu Gigi?

“ Marzullo ha risposto”Io, forse, se morirò andrò in pensione, ma la pensione è un atteggiamento dell’anima“.



Fazio, scontento della risposta un po’ troppo generica, ha deciso così di entrare nel merito della questione, rendendo ancora più esplicita la domanda: “Siccome io vedo sempre le repliche, quand’è che torni a fare i programmi?“. Tempestiva la delucidazione del giornalista: “Io sono stato un operaio della Rai, continuo ad esserlo, quindi aspetto convocazioni, aspetto risposte“.

Il futuro di Marzullo a Che tempo che fa

Il conduttore di Che tempo che fa non sembra ancora soddisfatto della risposta di Gigi Marzullo, quindi incalza: “Però io avevo fatto un’altra domanda… Avevo chiesto Quand’è che torni?… E lui mi ha risposto ‘Sono un operaio’… – commenta Fazio al tavolo degli ospiti – Cioè non lo sai!“.



A quel punto Gigi Marzullo decide di chiudere l’argomento con una frase ad effetto, ma pur sempre vaga: “Ti posso solo dire che la felicità è nell’attesa“.

Marzullo si conferma dunque tanto riservato nella vita privata quanto in quella lavorativa, infatti quel che ci è dato sapere in questo momento, secondo quanto annunciato dal giornalista, è che Marzullo resta in attesa di un riscontro dalla Rai.