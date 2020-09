Al Grande Fratello Vip va in scena la prima eliminazione di questa edizione. A fronteggiarsi nella nomination settimanale sono stati Fulvio Abbate, Franceska Pepe, Massimiliano Morra e Adua Del Vesco. Nella diretta di questa sera Alfonso Signorini legge il primo, fatidico verdetto che sancisce chi dei 4 inquilini è costretto ad abbandonare il gioco.

I 4 nominati della settimana

Le prime nomination di questo Grande Fratello Vip hanno visto fronteggiarsi quattro concorrenti di cui negli ultimi giorni si è parlato molto. Fulvio Abbate, scrittore, è finito sulla bocca di tutti per le accese e frequenti discussioni con Elisabetta Gregoraci.

La modella Franceska Pepe, sin dal suo ingresso nella Casa, è sempre stata al centro di scontri piuttosto veementi con Tommaso Zorzi e non solo. I due attori Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, invece, si sono riappacificati dopo lo scontro della prima puntata in cui erano riaffiorati dissapori del passato, legati alla loro precedente love story. Quattro personalità differenti che hanno un unico obiettivo: superare lo scoglio delle nomination e rimanere nella Casa.

Fulvio Abbate primo eliminato

Nel corso della serata Alfonso Signorini ha snocciolato i verdetti dei concorrenti salvi, prima di annunciare quello conclusivo.

Un metodo tradizionale adottato dal reality per mantenere alta la suspance: il primo verdetto ha visto salvarsi Franceska Pepe, una delle concorrenti più discusse. I successivi, invece, vengono annunciati dal conduttore uno dietro l’altro. Il secondo concorrente a salvarsi è Massimiliano Morra, il terzo Adua Del Vesco: dunque il primo eliminato ufficiale è Fulvio Abbate. È lui il primo concorrente ad abbandonare ufficialmente il gioco. Lo scrittore saluta i compagni, non prima però di rivolgere una piccata frecciatina a Francesco Oppini, con cui i rapporti in Casa non sono stati propriamente idilliaci.

