Dopo lo scossone nel mondo del calcio con 14 calciatori del Genoa risultati positivi al Covid-19, scattate oggi le misure di sicurezza anche a Palazzo Madama. Si tratta di misure del tutto precauzionali messe in atto dopo due senatori del Movimento 5 Stelle risultati positivi al Coronavirus.

Continua ad essere in crescita, giorno dopo giorno, il numero delle persone che risultano essere positive al Covid-19 in Italia: oltre 1800 i nuovi casi registrati oggi. Tutti i dati aggiornati nel bollettino del 30 settembre.

Coronavirus, in aumento i nuovi casi in Italia: il bollettino del 30 settembre

Dai 1.648 casi registrati nella giornata di ieri, crescono ancora i positivi in Italia al Coronavirus.

Sono 1.851 i nuovi casi di contagio registrati nel bollettino di oggi, 30 settembre. Il più alto numero di casi oggi, come viene evidenziato nel bollettino diffuso dalla Protezione Civile, è stato registrato in Campania dove i nuovi casi sono 287. Segue, sempre per numero di casi, il Lazio con 210 casi, la Lombardia 201 positivi, 170 in Sicilia e 155 in Veneto. Attualmente sono 51.263 le persone positive in Italia al Covid-19 cui 3.047 ricoverate in ospedale con sintomi, 280 ricoverate in terapia intensiva e 47.936 in isolamento domiciliare.

Il bilancio di vittime e guariti: 19 i decessi

Cala, rispetto a ieri, il numero delle persone decedute per Covid-19: 5 in meno rispetto al bollettino di ieri dove le vittime erano 24. 19 quelle registrate oggi per un totale di 35.894 vittime in Italia. 314.861le persone che hanno contratto il virus in Italia dallo scoppio dell’epidemia, verso la fine dello scorso gennaio: numero in cui si rintracciano 227.704 persone guarite, con l’incremento rispetto alla giornata di ieri 1.198 nuovi guariti.

Sale, rispetto al giornata di ieri, il numero dei tamponi effettuati su territorio nazionale: 105.564 quelli registrati nel bollettino di oggi, in crescita rispetto ai 90.185 registrati ieri.

