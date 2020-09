Cosa succede questa sera mercoledì 30 settembre 2020 in tv? La lotta per gli ascolti in prima serata se la giocheranno tra Alberto Angela, Temptation Island e Chi l’ha visto?.

I programmi in onda sulla Rai questa sera

Su Rai 1 va in onda Ulisse: il piacere della scoperta, di Alberto Angela. Questa sera puntata dedicata alla regina Elisabetta II. Un viaggio nella storia del ‘900 fino ad oggi raccontando un mondo pieno di cambiamenti epocali e la storia della casa reale dei Windsor. Ospite della puntata l’attrice Helen Mirren, premio Oscar per la sua interpretazione della regina nel film The Queen.

Su Rai 2 torna la fiction Mare fuori. Continuano le storie dal carcere e questa volta entro un nuovo personaggio Naditza si è fatta arrestare per sfuggire al volere della famiglia: sposarsi con un cugino di 20 anni più vecchio di lei

Su Rai 3 torna invece Federica Sciarelli con il suo Chi l’ha visto? Si torna sull’omicidio di Marco Vannini è alle battute finali il nuovo processo. Il procuratore generale aveva chiesto 14 anni per omicidio volontario per Antonio Ciontoli, la moglie Maria Pizzillo e i figli Federico e Martina.

Di nuovo in auge anche il caso di Roberta Ragusa e soprattutto il matrimonio tra il marito Antonio Logli e la ex babysitter. E poi naturalmente gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Stasera in onda sui maggiori canali Mediaset

Su Rete 4 è la serata di Veronica Gentili con Stasera Italia, il talk show tratterà come sempre temi di politica, casi di cronaca e attualità.

Su Canale 5 una nuova puntata di Temptation Island.

I fan del “viaggio dei sentimenti” stanno aspettando di vedere come finiranno gli scontri tra le coppie che stanno mettendo alla prova il loro amore. Alessia Marcuzzi torna quindi a vestire i panni di pacificatrice questa sera sulla spiaggia della Sardegna.

Rambo III è la scelta della serata per Italia 1. Rambo s’è ritirato in un monastero, ma c’è ancora bisogno di lui. Il suo ex comandante, il colonnello Trautman, è stato preso prigioniero dai russi in Afghanistan e ora deve correre a salvarlo.