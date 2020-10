Brutta esperienza per Maurizio Battista, che al momento si trova ricoverato in ospedale. È lo stesso comico romano a darne notizia, condividendo un video direttamente dal letto d’ospedale. Nello stesso, rivela le sue condizioni e Battista non nasconde di essersela vista brutta.

Maurizio Battista in ospedale per problemi al pancreas

Nel video pubblicato sul suo profilo social, Battista non perde la verve comica e si rivolge ai suoi fan: “Mi trovo… Indovinate, vi aiuto: ospe…Ospedale!”. Quindi, rivela anche a cosa sia dovuto il suo ricovero d’rugenza: “A fare cosa? A cercare di guarire da una bruttissima infiammazione al pancreas, che mi ha preso ieri e mi ha debilitato alla grande“.

Come riporta nella didascalia del video, Maurizio Battista ammette di essersela vista brutta, “ma come dice Vasco siamo ancora qua“. Quindi, ringrazia la moglie, Alessandra Moretti: “Mi ha praticamente preso per i capelli(e ho detto tutto)“.

Il rammarico di Maurizio Battista dopo il ricovero

Dal letto d’ospedale nel quale, con voce fioca, il comico si sta riprendendo dall’infiammazione al pancreas, non nasconde il rammarico per la situazione. “Il problema non è manco il pancreas, è che stasera c’era la serata per la quale abbiamo lavorato tantissimo, che non si può fare“.

Non sarebbe la prima serata che salta, in tempi recenti: “Credete nel destino? io un po’ ci credo“.

Quindi, rivela di avere “qualche doloretto, più di qualche“, ma nella didascalia conferma di esser curato “nel migliore dei modi” e di mandare un abbraccio ai fan, rassicurandoli che si rimetterà in pista.

Guarda il video

Me la sono vista brutta ma come dice Vasco…siamo ancora qua! Purtroppo lo spettacolo di questa sera non potrà avere luogo.Vi abbraccio tutti:)Grazie a Alessandra che mi ha praticamente preso per i capelli(e ho detto tutto),portato qui dove mi stanno curando nel migliore dei modi.Un forte abbraccio,daie che passa. Pubblicato da Maurizio Battista su Venerdì 2 ottobre 2020

Un anno fa l’incidente della figlia

Meno di un anno fa, Maurizio Battista si trovava in ospedale per la figlia Anna, di soli 3 anni.

In quel caso, il comico non aveva divulgato i dettagli, ma solo una foto della manina della figlia, e un ringraziamento ai medici dell’Ospedale Bambin Gesù di Roma. Ora, invece, tocca alla figlia fare il tifo per il padre, ricoverato a sua volta.

Approfondisci

Maurizio Battista, chi è la compagna Alessandra Moretti