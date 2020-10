Non è una novità che volti più o meno noti dello spettacolo siano bersaglio del veleno degli hater sui social, e stavolta è Barbara d’Urso la destinataria di insulti a ripetizione che lasciano l’amaro in bocca. Quel che resta, oltre la cattiveria gratuita e ingiustificabile, è un bagaglio di parole terribili a cui la sorella della conduttrice, Daniela, ha scelto di rispondere immediatamente.

Barbara d’Urso nel mirino degli hater

Barbara d’Urso sommersa dagli insulti e dalle critiche su Instagram, la sorella Daniela non resta a guardare e replica immediatamente. È la sintesi di quanto accaduto nelle scorse ore nello spazio social della conduttrice, dopo la pubblicazione di alcuni scatti prima delle sue consuete dirette della domenica.

Post di Barbara d’Urso – Fonte: Instagram/Barbaracarmelitadurso

La presentatrice è stata oggetto di pesanti affermazioni da parte di numerosi utenti, che hanno sferrato un fuoco incrociato di accuse (definendola “bugiarda” in merito al resoconto dei dati sugli ascolti, “vergognosa” per il suo look e la sua condotta in tv).

Come se non bastasse, c’è anche chi ha attaccato pesantemente la conduttrice addebitandole un comportamento incline a rovinare l’altrui reputazione e uno “sguardo sadico”, sostenendo anche che mostri sempre “le parti intime”.

La replica della sorella, Daniela d’Urso

A stretto giro, sono arrivate alcune risposte da parte della sorella di Barbara d’Urso, Daniela, che ha deciso di intervenire contro i pessimi commenti sotto le foto della conduttrice. La donna non ha fatto a meno di rimarcare la volgarità di alcune frasi lanciate contro la conduttrice. “Che tristezza”, ha commentato Daniela d’Urso,

Post di Daniela d’Urso su Instagram – Fonte: Instagram/Barbaracarmelitadurso

Post di Daniela d’Urso – Fonte: Instagram/Barbaracarmelitadurso

Non è la prima volta che la sorella interviene nel contesto dei social su questioni che riguardano la conduttrice.

Nell’aprile scorso, era entrata in scena difendendo Barbara d’Urso durante lo scontro al veleno con Yari Carrisi, che aveva monopolizzato le attenzioni del popolo del web tra Twitter e Instagram.

