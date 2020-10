È amore vero tra Roberto Farnesi e Lucya Belcastro. Lui, che godeva fino a pochi anni fa la fama di rubacuori, sembra non avere ora occhi che per la bella 24enne e pare che la coppia potrebbe presto convolare a nozze e mettere su famiglia.

Le parole di Farnesi su Lucya Belcastro

Le ultime dichiarazioni in merito a progetti comuni le aveva fatte proprio l’attore a Verissimo: “Abbiamo le stesse passioni: amiamo la natura e gli animali. A novembre quando lei prenderà la laurea festeggeremo due anni insieme. Ora mi sento pronto a diventare padre, ma vediamo cosa ci riserva la vita.

Lucya è una ragazza stabile e matura”.

Da anni, d’altronde, Farnesi spiega ai giornali come Lucya sia una ragazza molto diversa dalle altre che ha frequentato, e di come lei rispetti i suoi spazi e le sue libertà.

Il 6 ottobre scorso, ospite di Oggi è un altro Giorno, ha parlato del suo rapporto con le donne: “Se amo le donne molto belle? Si, sono un esteta” e, su un’eventuale paternità, si è nuovamente sbilanciato: “Diventare papà? Sarebbe l’ora, altrimenti poi divento Babbo Natale”.

Chi è Lucya Belcastro, fidanzata di Roberto Farnesi

Lucya Belcastro è originaria di Montevarchi ed è nata nel 1996. A quanto pare non è particolarmente affascinata dall’idea di entrare a far parte del mondo dello spettacolo come il suo fidanzato, e dopo essersi laureata ha trovato un impiego in un’azienda di moda, che pare le dia grandi soddisfazioni.

Ciò che avrebbe conquistato Roberto Farnesi del carattere della fidanzata sarebbe la sua indipendenza e la sua maturità, come ha ribadito anche a Diva e Donna: “Lucya è una ragazza che si dà da fare ed è molto in gamba nonostante la giovane età.

Lei è molto indipendente nella sua giornata, rispetta i miei spazi di lavoro e le mie libertà senza interferire”.