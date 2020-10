Un profilo Instagram nato recentemente -e rimosso in poco tempo – forse connesso a Davide Varriale sembra poter scatenare la bufera a Temptation Island.

La polemica per le frasi di Varriale

Davide Varriale è stato uno dei concorrenti più controversi di questa edizione di Temptation per via di alcune sue dichiarazioni nei confronti della fidanzata, risultate retrograde e sessiste. Ora questo profilo Instagram, che sembrerebbe collegato a lui, vuole dare una diversa versione dei fatti e sostiene che le sue dichiarazioni siano state artefatte e modificate da parte della redazione del programma.

Davide Varriale aveva fatto scalpore per alcune frasi, riferite alla fidanzata Serena, davvero forti. “Le ho tolto i social, la palestra, le amiche. Se vuole uscire con le amiche la faccio pure uscire, però la serata gliela distruggo“, aveva detto in una delle prime giornate sull’isola del reality. Le dichiarazioni, così come le manifestazioni di gelosia e la mania del controllo che sembrava avere nei confronti della fidanzata hanno creato una tempesta di polemiche sui social.

Il profilo (fake?) su Davide Varriale

Ora è spuntato questo nuovo profilo Instagram dal nome @davidevarriale.official che sarebbe nato e poi chiuso dopo poco tempo.

Il sito Piùdonna è riuscito a fotografare alcuni post pubblicati dal profilo, che parlano di come le dichiarazioni di Varriale sarebbero state modificate e manipolate al fine di dare una versione diversa e distorta del ragazzo. Ad esempio, in un post si può vedere uno screenshot della puntata in cui si sente Varriale dire “non la faccio uscire con le amiche” e sotto, nella caption, si legge: “Dopo vent’anni di berlusconismo televisivo vi siete fatti fo**ere il cervello” e sotto appare la “vera” frase che invece Varriale avrebbe detto, ovvero “Se le sue amiche la invitano a tradirmi con il primo che respira non la faccio uscire con le amiche.

Che amiche sarebbero mai queste?”

Post dal profilo @davidevarriale.official

In un altro post si legge: “Guardare un video di 30 secondi tagliato e incollato a modo per alzare lo share televisivo non significa avere la piena comprensione di una storia, di due persone, di un amore e di tutti i momenti belli e brutti“.

Minacce dopo la puntata di Temptation Island

Addirittura, poco dopo le prime puntate, era spuntato un post in cui scriveva di aver avuto molti problemi per le frasi che erano andate in onda: “Profilo instagram cancellato, centinaia di messaggi e minacce di morte sul contatto mail con cui lavoro, chiamate di parenti preoccupati”.

Post dal profilo Instagram davidevarriale.official

Difficile naturalmente dire se questo profilo sia effettivamente riconducibile alla persona di Davide Varriale, ma se così fosse sicuramente ci potrebbe essere un seguito alla vicenda.

