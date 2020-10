La puntata di Domenica In dell’11 ottobre sarà ricca di colpi di scena e di super ospiti: una rosa di intrattenimenti di tutto rispetto per Mara Venier, che ormai da qualche settimana macina ascolti su Rai 1

Tra gli ospiti ci sarà anche una collega speciale, che di sicuro regalerà un momento molto prezioso ai telespettatori di Rai 1

Renzo Arbore da Zia Mara

Uno dei primi ospiti della trasmissione sarà un vecchio amico di Mara Venier, ovvero Renzo Arbore. Il mattatore, conduttore e cantautore avrà un tête-à-tête con la Zia Mara, ed è certo che ne emergeranno racconti molto interessanti e divertenti.

Il cantautore ha anche raccontato recentemente che sono state ritrovate dal nulla circa 80 puntate di “Alto Gradimento”, suo programma storico, conservate da un collezionista. La notizia è stata data alla presentazione dei palinsesti Rai: “Tutto il materiale, consegnato già alla Rai, verrà digitalizzato e si potranno recuperare molti degli sketch che, con una punta di vanità, considero senza tempo. Magari se ne potrà trarre materiale per altre trasmissioni”.

Luca Argentero: ricomincia Doc-Nelle tue mani

Se da una parte ci potrà essere uno sguardo romantico e nostalgico agli anni passati dall’altra sarà un altro ospite a proiettarci nel prossimo futuro.

Luca Argentero sarà infatti in studio per parlare di Doc- Nelle tue mani, la serie televisiva che ha fatto grandi numeri la scorsa stagione e che ora riprenderà da dove è iniziata. In una recente intervista a Tv-Sorrisi e Canzoni, Argentero aveva anticipato: “Aspettatevi cambi di scena e casi in ogni puntata che vi terranno con il fiato sospeso, prima di un finale a sorpresa”.

Luca Argentero è appena diventato padre della piccola Nina Speranza, avuta con la compagna Cristina Marino, ed è probabile che allieterà il pubblico di Mara Venier con qualche aneddoto sulle gioie della paternità.

Maria De Filippi ospite di Mara Venier

L’ospite più importante della giornata potrebbe però rivelarsi un altro, ovvero Maria De Filippi. Ebbene sì, la regina di Uomini e Donne, il genio dietro la nascita e la fortuna di molti programmi televisivi Mediaset, sarà negli studi Fabrizio Frizzi di Domenica in per un’intervista sicuramente estremamente interessante.

Non mancheranno, comunque, alcuni momenti fondamentali della trasmissione.

In primis ci sarà il consueto talk su Ballando con Le stelle, che vedrà in collegamento Guillermo Mariotto, Frank Matano e Selvaggia Lucarelli.

In più, a fine puntata, ci sarà un’importante collegamento con Matteo Bassetti, che fornirà informazioni ed elementi chiave sulla situazione Covid.

