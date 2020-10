Dopo la clamorosa confessione sulla finta storia d’amore con Adua Del Vesco, e i sospetti lanciati da Lory Del Santo sulla bontà del suo rapporto con l’attuale fidanzata, piovono pesanti accuse su Massimiliano Morra. L’ex di Dalila Mucedero, Silvano Calabrese, ha usato parole amarissime contro l’attore, in un livido sfogo davanti alle telecamere di Mattino Cinque.

Massimiliano Morra nel vortice dei sospetti

Sono trascorse poche ore dalla clamorosa confessione di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra sulla loro finta relazione – che non è mai esistita, come entrambi hanno ammesso nella casa del GF Vip -, ore livide e gravide di sospetti che si sono fatti strada tra le colonne del gossip.

Sotto la lente è finita anche l’attuale fidanzata dell’attore, Dalila Mucedero, definita “attrice” e “finta” compagna da Lory Del Santo sulla scia delle ipotesi, avanzate da più parti, di una presunta omosessualità del gieffino (scenario da lui categoricamente smentito).

E mentre Massimiliano Morra continua la sua avventura tra le mura di Cinecittà, fuori è un inferno di critiche e accuse. Non ultima, quella arrivata a chiare lettere dall’ex fidanzato della Mucedero, Silvano Calabrese, che a Mattino Cinque non ha usato mezzi termini per definire la sua condotta.

Le accuse di Silvano, ex fidanzato di Dalila Mucedero

Il 7 ottobre scorso, Federica Panicucci ha ospitato la testimonianza di Silvano Calabrese, stilista ed ex fidanzato di Dalila Mucedero. Quest’ultima è l’attuale compagna di Massimiliano Morra, e proprio all’attore Calabrese ha rivolto pesanti accuse durante un collegamento con la trasmissione Mattino Cinque.

A detta dell’uomo, Massimiliano Morra si sarebbe comportato molto male nei suoi confronti – parole al momento senza contraddittorio – al punto che il livore, tra loro, non si sarebbe estinto.

“Quando l’ho conosciuto, si è comportato veramente male. Io sono stilista, faccio vestiti, lui era interessato a quello che facevo, doveva farmi da sorta di sponsor. Poi, dopo due, tre settimane, l’ho beccato con la mia ex ragazza, ha giocato sporco, per me è sempre stata una persona ambigua, e a me le persone ambigue non piacciono“.

L’affaire ha il sapore della soap, e non è escluso che possano arrivare nuovi colpi di scena nel corso della prossima prima serata del Grande Fratello Vip, quando l’attore potrebbe essere portato a conoscenza delle esternazioni sul suo conto al di fuori della Casa.

