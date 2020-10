Attimi di tensione e commozione a Ballando con le Stelle, dopo l’esibizione dell’attrice Vittoria Schisano, attrice transessuale che si sta mettendo in gioco nel popolare talent show di danza. Di fronte a quelle che ha percepito come critiche da parte di Selvaggia Lucarelli, la Schisano è sbottata ed è finita in lacrime, nonostante le (di solito rare) rassicurazioni dei giudici.

Selvaggia Lucarelli scatena la rabbia di Vittoria Schisano

“Devo un po’ tornare sul discorso della volta scorsa” ha esordito così Selvaggia Lucarelli, già nel mirino per le continue discussioni con l’altra concorrente Alessandra Mussolini.

La destinataria della critica è l’attrice Vittoria Schisano, che si esibisce con Marco De Angelis. “Continuo ad annoiarmi un po’” aggiunge Selvaggia, che critica il modo con cui la neofita ballerina continui a puntare i riflettori sul passato. “Bisognerebbe iniziare a normalizzare quel mondo lì” è la frase che ha fatto sbottare Vittoria.

“Si normalizza parlando anche di questo. Ci sono persone che ancora muoiono, siamo qui a fare informazione. Cosa devo dirti che sono fi*a, sono bella e faccio ballo?” ribatte piccata Vittoria. Quando Selvaggia la accusa di ripetere le stesse cose da 3 puntate, aggiunge: “lo dirò fino all’ultima puntata, per tutta la vita mi hanno detto chi dovevo essere“.

Ballando con le Stelle, tensione tra i giudici e Vittoria

“Sono una ragazza che sta imparando a diventare una donna: fatevene una ragione” ha poi proseguito Vittoria, ormai senza freni e con un evidente occhio lucido. “Se faccio la prima donna non va bene, se dico che ho insicurezze non va bene, se dico che da bambina mi chiamavano froc*o non va bene: dimmi il copione, sono un’attrice e la prossima volta ti dico esattamente quello che vuoi” è la bordata successiva di Vittoria Schisano.

I giudici provano a calmarla, ribadendo più volte che nessuno abbia mai criticato questo aspetto della sua vita o stia dicendo che non debba focalizzarsi su certi temi. “Non è facile, non lo è, credetemi” dice in lacrime la Schisano.

Vittoria Schisano scoppia in lacrime

La discussione prosegue: “Io oggi mi guardo e sono esattamente chi volevo essere. Però mi sento anche responsabile di tutta una serie di persone che ancora muoiono, sono qui anche per loro” insiste la Schisano, con Mariotto che chiede un applauso.

Poi, l’attrice prosegue: “Quando ho fatto il primo ballo mi sentivo nella mia confort zone, Marco adesso mi sta accarezzando: c’è una parte di me che vuole questa carezza, una parte di me pensa di non meritarla, che si sente a disagio“. Quindi scoppia in lacrime, abbracciandosi proprio al ballerino con Milly Carlucci che prova a consolarla.

Vittoria Schisano in lacrime a Ballando con le Stelle

È l’apice del momento. Da lì, altre rassicurazioni dei giurati, degli opinionisti, le scuse di Vittoria a Selvaggia e dei buoni punteggi sul ballo, che mai come in questo momento è passato in secondo piano.

