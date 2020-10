Fra gli ospiti annunciati di questa nuova puntata di Verissimo figura anche Gerry Scotti. Il conduttore si racconta ai microfoni di Silvia Toffanin e fa un annuncio importante: la sorpresa riguarda il figlio Edoardo.

Gerry Scotti: l’annuncio speciale a Verissimo

Gerry Scotti a Verissimo si concede ad un’intervista speciale con la collega Silvia Toffanin. Il conduttore, vittima questa estate di un infortunio sul lavoro che gli ha procurato una frattura, è tornato protagonista su Canale 5 con il suoi programmi di maggior successo. Non solo i tradizionali game show – l’appuntamento quotidiano con Caduta Libera e il giovedì sera con Chi vuol essere milionario – ma è stato anche riconfermato alla giuria di Tu si que vales al sabato sera.

Un’agenda ricca di impegni, fra i quali ha trovato lo spazio per raccontarsi a cuore aperto alla Toffanin. Il conduttore è pronto a fare un importantissimo annuncio che riguarda la sua famiglia: il figlio Edoardo, infatti, diventerà presto papà di una femminuccia. Lo ‘zio Gerry’, dunque, diventerà nonno per la prima volta.

“Gerry Scotti diventa nonno!“

Il conduttore inizialmente fa il punto sulla situazione legata al Coronavirus e su come il settore dello spettacolo e della televisione abbia subito conseguenze importanti: “Patisco più nell’insieme, vedendo che è in difficoltà tutto il nostro settore, lo spettacolo in generale, ma anche la musica, il teatro.

Questo rallentamento non ha fatto bene a nessuno e anche il fatto che siamo riusciti a riprendere nella normalità, per la gente a casa è stato un segnale molto importante“.

Lo ‘zio Gerry’ annuncia poi una bellissima sorpresa riguardante il figlio Edoardo: “Mio figlio ha fatto ciò che hanno fatto tutti quelli che potevano farlo durante il lock-down: avremo un sacco di nascite verso la fine dell’anno.

Ha pensato bene, e penso lo abbiano voluto, di avere un figlio. Questo è avvenuto. Ci siamo trovati i primi giorni di timida riapertura del lock-down, mio figlio mi è venuto incontro, aveva uno strano pacchettino in mano ed era un ciuccio“. Silvia Toffanin annuncia così al suo pubblico con grande enfasi: “Gerry Scotti diventa nonno!“. Il conduttore, emozionatissimo e con le lacrime agli occhi, spiega: “Sono contento per loro e ho un cruccio piccolo: io figlio unico ho fatto un figlio unico, adesso mi aspetto dei nipotini multipli.

Sarà una femminuccia“.

