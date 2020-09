Con l’arrivo di settembre si sa, è tutto un pullulare di indiscrezioni sui programmi televisivi che dopo la pausa estiva torneranno sul piccolo schermo per tenere compagnia ai telespettatori! Tra i tanti programmi destinati a tornare già dalla prossima settimana, quella del 7 settembre, oltre ai più classici Uomini e Donne (sui quali è piovuta già la bufera) e tutte le trasmissioni di Barbara d’Urso, tornerà anche Gerry Scotti con il suo Caduta Libera. A pochi giorni dal via, l’amato conduttore si sbottona un po’ e racconta anche un retroscena davvero poco piacevole avvenuto nel corso di alcune registrazioni.

Gerry Scotti, l’incidente: “Sono svenuto dal dolore“

Non sono state giornate facilissime per Gerry Scotti che ha dovuto registrare alcune puntate di Tu si que vales tra dolori lancinanti. Lo racconta il conduttore Mediaset stesso al settimanale Oggi a cui rivela di aver patito non poco per una brutta frattura al piede. Stampelle alla mano, nonostante sicuramente gli avessero consigliato giornate di riposo, Scotti non ha demorso ed ha voluto prendere lo stesso parte allo show.

Purtroppo però, dopo aver tenuto duro per ore, sul finale Gerry Scotti non ce l’ha fatta: “Alla fine della terza puntata sono svenuto dal dolore…In ospedale mi hanno informato che si trattava della frattura del ballerino…“.

L’indiscrezione sul futuro al Festival di Sanremo

Come dicevamo però, al di là dello spiacevole accaduto, Gerry Scotti non si tiene nemmeno un segreto che potrebbe riguardare la futura edizione del Festival di Sanremo. Nel corso della 60esima edizione Amadeus aveva contattato Scotti che però non aveva potuto partecipare dovendo registrare Chi vuol essere milionario?

. Non si esclude però, e Gerry Scotti se lo augura, che Amadeus e Fiorello possano tenerlo nuovamente in considerazione per la 71esima edizione del Festival: “Se rinnoveranno l’invito parteciperò molto volentieri”.

