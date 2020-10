Nuova puntata di Domenica In e nuovo appuntamento con il consueto talk su Ballando con le stelle. Tanti gli ospiti in studio e in video-collegamento, da Guillermo Mariotto e Alberto Matano a Selvaggia Lucarelli. Proprio l’opinionista diventa protagonista di un breve battibecco con Mara Venier, con la conduttrice che sbotta: “Qui non si può più parlare!”

Selvaggia Lucarelli bacchetta Mara Venier e lei risponde

La nuova edizione di Domenica In, che ha preso il via a metà settembre, ha aggiunto una novità rispetto alle passate stagioni. Ogni domenica, infatti, Mara Venier accoglie ospiti in studio e in video-collegamento per un talk su Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci.

In collegamento, questa volta, c’è anche Costantino Della Gherardesca, per il quale la conduttrice spende bellissime parole: “A me Costantino piace, l’ho detto sin dalla prima puntata“. Ma la ‘zia d’Italia’ viene subito bacchettata da Selvaggia Lucarelli, giudice di Ballando e presente quest’oggi in studio a Domenica In: “Sì ma Mara, questo è endorsement“. La conduttrice, a quel punto, sbotta nonostante il clima sia assolutamente ironico e conviviale: “Io non sposto niente, ma sarò libera di dire che mi piace Costantino?

Qua non si può più parlare! O c’è un boicottaggio nei suoi confronti?“. Anche Alessandra Mussolini, in collegamento, attacca la Lucarelli: “Non puoi contestare anche Mara, ha il diritto di parlare. Mica sei un giurato, poi i ballerini devono dimostrare al di là di tutto che dentro hanno qualcosa, e Costantino ce l’ha“.

L’attacco all’opinionista: “C’è un boicottaggio“

Selvaggia Lucarelli, sentendosi attaccata su più fronti, cerca di mettere in chiaro le cose. Prima andando incontro a Costantino Della Gherardesca, per poi affossarlo sul finire della dichiarazione: “Condivido con te l’aspetto divertente e auto-ironico, però siamo ormai a metà del programma e lui è già arrivato a metà percorso ed è già molto.

A mio avviso, per come balla, era candidato già ad uscire alla prima puntata. Il fatto che lui sia altro oltre al ballo, l’ha portato fin qui. Credo che tutti ballino meglio di lui“. Sentendo queste parole piuttosto critiche, il conduttore conferma quanto proferito da Mara Venier a inizio dibattito: “C’è un boicottaggio a cui si riferiva Mara, assolutamente sì.

Un pregiudizio, un non voler vedere che per fare quei balli faccio un salto nel vuoto“.

