Tra i momenti più toccanti dell’ultima puntata di Ballando Con Le Stelle è stato dedicato a Rosalinda Celentano, che dopo una performance molto ben riuscita si è lasciata andare ad un discorso molto toccante sulla sua malattia.

Ad apprezzarla e manifestare il suo sostegno è stata anche la sorella Rosita Celentano, con un toccante post su Instagram.

Il rapporto con il corpo

A margine dell’esibizione di sabato sera, Rosalinda Celentano ha parlato a lungo del suo rapporto con il suo corpo e come esso sia cambiato negli anni. La concorrente ha raccontato di non aver sempre avuto un buon rapporto con la sua fisicità: “Ho sempre cercato di massacrare il mio corpo: non fa bene a te e non fa bene anche a chi ti sta accanto (…) e se persevero a non amarmi ad un certo punto c’è il buio totale”.

Rosalinda Celentano: il tumore a 47 anni

Dopodiché la Celentano ha rivelato di aver sofferto di cancro ed aver avuto un tumore (presumibilmente al seno, da quel che lascia intendere): “Io ho avuto un tumore a 47 anni e mi hanno tolto tutto.

Poi mi volevano ‘rifare’, però io non ho voluto.Il mio pensiero non è cambiato dopo il tumore. L’ho avuto e insomma, sto bene”.

L’intervento si è concluso con un saggio consiglio alle nuove generazioni: “Non fare quello che ho fatto io, cioè non passare la vita a massacrarsi, perché oggi mi sento veramente ingrata rispetto alla vita”.

Il post di Rosita Celentano

Poco dopo a condividere le sue parole è stata anche la sorella Rosita Celentano, che ha condiviso sul suo profilo Instagram il video del discorso di Rosalinda, commentandolo: “Sorella luna, impossibile non amarti”.

Rosalinda Celentano e Ballando con le stelle

L’edizione di Ballando con le Stelle, per Rosalinda Celentano, è cominciata in salita: colui che doveva essere il suo insegnante di ballo, Samuel Peron, è risultato positivo al Covid ed è dovuto rimanere in quarantena per settimane. A quel punto è stato deciso che la maestra di ballo della Celentano sarebbe stata Tinna Hoffman, con la quale si è già sviluppata una grande intesa.

