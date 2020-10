Se tanto fanno sorridere i trascorsi della contessa del popolo, Patrizia De Blanck che non più lontano della serata di ieri ha intrattenuto ancora una volta il pubblico raccontando le sue tresche amorose del passato, tanto fa incupire invece una pagina di dolore del suo passato. Era in corso Pomeriggio Cinque di Barbara d’Urso e si stava parlando proprio della De Blanck quando all’improvviso, mentre i concorrenti del Grande Fratello Vip erano inquadrati alle spalle, ha confessato di aver perso un bambino.

GF Vip, la dolorosa confessione di Patrizia De Blanck

Si parlava di flirt e presunti fidanzati, di trascorsi e tresche amorose datate quando Barbara d’Urso, nel pieno di un salottino tutto volto a spulciare nei curricula amorosi dei concorrenti del Grande Fratello Vip, si è fatta aprire il collegamento con la casa dove i gieffini sono ripresi 24 ore su 24.

Barbara d’Urso, osservando con la coda dell’occhio un primo piano della contessa De Blanck ha voluto far sentire l’audio, incuriosita da quello che la De Blanck stava dicendo.

Lo shock di Barbara d’Urso

Proprio in quel momento però, la confessione della De Blanck ai microfoni del GF Vip ha lasciato di sasso l’intero studio di Pomeriggio Cinque.

“Mi son girate talmente le pal*e che mi ricordo, eravamo a cena, ed io feci di corsa tutta la salita… e ho perso il bambino. Mi hanno fatto il raschiamento e l’ho perso. Mi aveva fatto questa iniezione per farmelo tenere che sono andate avanti un anno, senza più avere le mie cose. Può darsi pure non mi venissero, se non che poi sono tornate“, le parole della contessa che sembrano far immaginare una litigata e poi un forte nervosissimo seguito dal bruttissimo accaduto.

Parole che hanno lasciato a bocca aperta anche Barbara d’Urso che non si aspettava di cogliere la contessa in un momento così intimo e delicato.

