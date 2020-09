Patrizia De Blanck, quando si parla di uomini, fa scalpore, e questa non è una novità. Ultimamente l’ha dimostrato quando, già alla puntata di esordio del Grande Fratello VIP, ha insultato Tommaso Zorzi. Ma la vita sentimentale della contessa è sempre stata così intensa e complessa da sembrare un romanzo.

Dal matrimonio fallito alle seconde nozze

Di uomini ne ha visti tanti, dice lei stessa nella Casa più spiata d’Italia, tanto da non vergognarsi nel vedere gli altri concorrenti del GF nudi. Il suo primo matrimonio, col baronetto inglese Anthony Leigh Milner, naufragò nel giro di qualche mese, dopo che lui fu scoperto a letto col migliore amico e a rivelarlo fu lei stessa in una intervista a Oggi.

Patrizia De Blanck il giorno in cui sposò il baronetto Anthony Leigh Milne.

Poco dopo la contessa si fidanzò con Farouk El Chourbagi, un imprenditore che morì assassinato nel 1964. Nel 1971 convolò in seconde nozze con Giuseppe Drommi, il console di Panama, col quale ebbe la sua unica figlia, Giada De Blanck.

Patrizia De Blanck: una “traditrice seriale”

Di flirt e di amanti, però, la De Blanck ne ha avuti tanti nella sua vita.

E non lo nasconde. Proprio quest’anno a La Vita in Diretta Estate ha raccontato: “Sono molto esigente e non ho mai trovato in un uomo solo quello che voglio, l’ho trovato in due. Per cui ho sempre avuto due storie insieme, uno lo sapeva e l’altro no”.

E tra i suoi corteggiamenti più o meno nascosti ci sono anche nomi conosciuti come Alberto Sordi e Franco Califano. Due relazioni “bollenti”, con particolari complimenti al cantautore: “Siamo rimasti amici anche a storia finita.

Era molto passionale“, aveva raccontato al Giornale.

I tanti amori della De Blanck: non solo nomi noti

Oltre Sordi e Califano, di flirt la De Blanck ne ha avuti parecchi, anche se non si è più impegnata dopo la morte di Drommi. Altri nomi noti sono Warren Beatty ed Yves Montand. Ma non ha flirtato soltanto con personaggi famosi.

Come dimostrato quando si è spogliata nella casa del Grande Fratello, la De Blanck non si vergogna nel fare rivelazioni piccanti. Un’altra confessione riguarda un’esperienza con un’amica: si ritrovarono una notte in albergo.

“Non accadde più e non ne riparlammo mai”, raccontò la contessa in un’intervista a Mesepermese.

Tra i suoi racconti più recenti, invece, quello riguardante un rapporto con un elettrauto romano, che ogni giorno le faceva recapitare dei bellissimi mazzi di fiori, da lei tanto graditi.