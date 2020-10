Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel non ha ancora compiuto la maggiore età ma ha già conquistato tutti con la sua bellezza. Ma scopriamo tutto sulla vita e sulla carriera di questa giovane fotomodella.

Deva Cassel, chi è la figlia di Monica Bellucci

La figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, Deva Cassel, attualmente ha 16 anni ed è nata il 12 settembre del 2004, a Roma ma è cresciuta in Francia. Per quanto riguarda la sua vita privata, non si hanno molte notizie. Difatti, la madre ed il padre hanno sempre mantenuto molta riservatezza per quanto riguarda le figlie avute insieme: Deva e la sorella minore, Léonie.

Anche per quanto riguarda l’amore non si hanno notizie di un coinvolgimento sentimentale né alcuna indiscrezione sulla presenza di un fidanzato.

Deva Cassel da piccola in braccio a mamma Monica Bellucci. Fonte: Instagram

Il debutto come modella per lo spot di Dolce&Gabbana

Il debutto come modella per Deva è arrivato nel 2019, quando ha girato il suo primo spot per Dolce & Gabbana, in cui è identica a Monica Bellucci, nella splendida cornice della Costiera Amalfitana.

Agli inizi del 2020 ha raggiunto un nuovo traguardo, girando la seconda pubblicità per i noti stilisti siciliani che, inoltre, l’anno scelta come beauty ambassador del loro brand.

Deva Cassel nello spot girato per Dolce&Gabbana. Fonte: Instagram

La prima copertina e la commozione di mamma Monica

Giovane ma non così tanto da essersi aggiudicata la copertina di Elle France.

Deva Cassel, bella come non mai, ha conquistato infatti la sua prima cover importante non ancora maggiorenne. L’immagine della rivista è stata condivisa da Monica Bellucci sul suo profilo Instagram e, da madre emozionata e fiera, ha commentato: “Once upon a time… there was a little girl… Time goes so fast! May Life protect you my Love – che tradotta significa – C’era una volta una bambina… Il tempo passa molto velocemente! Che la vita ti protegga Amore mio“.

Deva Cassel sulla copertina di Elle. Fonte: Instagram

Deva Cassel oggi: le foto su Instagram

Oltre ad essere bellissima, Deva Cassel parla 5 lingue e, avendo una voce molto bella, coltiva la passione per il canto.

Agli hater che l’accusavano di essere ricorsa alla chirurgia estetica, la giovane ha postato delle foto pubbliche di quando era piccola, replicando: “So che non dovrei dare importanza a certi commenti ma iniziano a influenzare la mia vita quotidiana. Quindi vi chiedo di smettere di diffondere notizie false quando non avete nessuna prova. Grazie“.

Un lungo affronto contro voci di corridoio, cattiverie e pettegolezzi: “Ecco la dimostrazione che il mio viso non è affatto cambiato, tranne che per i segni del tempo.

So che i pettegolezzi rendono i social network vivi: possono essere divertenti e possono far riflettere. Non su argomenti come questo: dai su, potete fare di meglio“.

Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, in uno dei suoi ultimi scatti. Fonte: Instagram



