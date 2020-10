Franceska Pepe è stata una delle concorrenti più discusse del Grande Fratello Vip. Dopo la sua eliminazione dal reality, salta fuori un dettaglio del suo passato attraverso il racconto di Alfonso Signorini: spunta una rivelazione sul motivo della sua rottura con l’ex fidanzato.

Franceska Pepe: la rivelazione sulla fine della sua storia d’amore

Nel corso dell’ultima puntata del talk Casa Chi, Alfonso Signorini ha fatto una rivelazione su un retroscena del passato sentimentale di Franceska Pepe.

A raccontarglielo, durante i provini per il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, sarebbe stata proprio lei.

L’ex gieffina, a detta del conduttore del Grande Fratello Vip, sarebbe stata piantata in asso da un ex fidanzato ricchissimo per il troppo shopping.

“So che ha vissuto a lungo a Dubai, perché era fidanzata con un americano molto ricco, con cui è stata più di un anno. Poi lui l’ha cacciata perché spendeva troppo“. La Pepe lo avrebbe ammesso durante il provino, dichiarando a Signorini di aver impegnato il suo tanto tempo libero “con la carta di credito” a fare shopping.

Alfonso Signorini sull’ex gieffina: “Prototipo che in tv mancava“

Pepe di nome e di fatto: non c’è dubbio che l’effervescente Franceska sia stata una delle concorrenti più osservate dell’edizione del Grande Fratello Vip ancora in corso, in grado di suscitare reazioni contrastanti dentro e oltre la Casa.

Myriam Catania non ha nascosto di ritenerla “inascoltabile”, arrivando allo scontro per la sua presunta inclinazione a sputare veleno e cattiverie gratuite, ma c’è anche chi l’ha amata molto per il suo carattere nelle dinamiche interne al reality.

Alfonso Signorini ha detto la sua sull’ex concorrente: “Franceska è un prototipo che nella televisione di oggi mancava in modo assoluto, non ci sono persone come lei in televisione.

Io credo che il suo linguaggio andrebbe analizzato perché suscita delle reazioni immediate e questo è molto interessante. Significa che non è qualcosa di già visto, non è qualcosa a cui siamo abituati, ogni suo intervento suscita delle discussioni, anche animate. Sa scuotere il torpore delle coscienze“.

Approfondisci

TUTTO SU FRANCESKA PEPE

GF Vip: la bugia di Franceska Pepe e la reazione di Signorini

Franceska Pepe contro tutti, Antonella Elia la difende