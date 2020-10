Nella giornata di ieri ha fatto molto notizia una dichiarazione del virologo Andrea Crisanti: “Credo che un lockdown a Natale sia nell’ordine delle cose: si potrebbe resettare il sistema, abbassare la trasmissione del virus e aumentare il contact tracing. Così come siamo il sistema è saturo“, aveva detto a Rainews. Il premier Conte, allora, durante l’inaugurazione della nuova linea elettrica Capri-Sorrento, ha parlato sia di questo rischio che dall’aumento della curva di contagi.

Giuseppe Conte, il covid-19, e la curva dei contagi

“Non si può pensare che ci sia il governo che risolve i problemi.

Lo abbiamo risolto e dato merito a tutta la comunità nazionale, che ci ha consentito di superare la fase più dura, una prova difficilissima dalla quale siamo usciti vincitori. Adesso la stessa cosa: questa nuova ondata la affronteremo con grande senso di responsabilità, con grande sensibilità, afferrando quali sono i valori in gioco“, ha spiegato Conte facendo riferimento al numero di contagi registrati nelle scorse ore. Nel bollettino del 14 ottobre, infatti, dati allarmanti: oltre 7mila i positivi registrati in 24 ore, questo è il dato più alto rilevato in Italia dall’inizio dell’epidemia (al netto di 152.196 tamponi effettuati).

“Smettiamola con le polemiche, con discorsi astratti e con dibattiti. C’è da essere concreti“, ha aggiunto ancora, “tutelare la salute propria e delle persone anziane, se cresce il numero dei contagiati e il numero persone ricoverate in ospedale e in terapia intensiva andremo di nuovo in difficoltà. Dobbiamo arrestare la curva e per farlo non c’è nulla di meglio, in questa fase, che rispettare le regole“, riporta AdnKronos.

Premier Conte e il lockdown a Natale

Il premier ha parlato anche del nuovo Dpcm e delle regole più restrittive che ora bisogna seguire: “Non ci ha fatto piacere, ma dobbiamo adesso rispettare queste regole più restrittive.

Oggi c’è stato un innalzamento, ma c’è stato anche un record dei tamponi. Ma è chiaro che la situazione non può non preoccuparci, non può non spingerci a rispettare tutte le regole“. Poi ha commentato proprio la notizia che ieri ha fatto il giro del Paese: “Non faccio previsioni per Natale“, ha detto, “ma faccio previsioni delle misure idonee, adeguate e sostenibili per prevenire un lockdown, ma molto dipenderà dal comportamento di tutta la comunità nazionale.

E’ una partita dove vinciamo tutti, altrimenti perdiamo tutti“, ha concluso duramente.

Il covid-19 in Francia

Intanto la pandemia e l’emergenza coronavirus stanno colpendo duramente tutto il mondo. Nelle ultime ore il presidente francese Emmanuel Macron si è trovato ad annunciare misure molto restrittive a parte della popolazione francese. Ora è previsto il coprifuoco a Parigi, Marsiglia, Lille, Grenoble, Lione, Tolosa, Rouen, Aix-en-Provence e Saint-Etienne e durerà per le prossime 4 settimane. La nuova misura entrerà in vigore da questo sabato e prevede il divieto di uscire dalle 21 di sera alle 6 del mattino.

Per chiunque violi il coprifuoco è prevista una multa di 135 euro.

