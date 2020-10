È una notizia drammatica quella che arriva in questi momenti: è morta a 19 anni Veronica Franco, la ragazza che non più di qualche mese fa era salita sul palco di Tu sì que vales incantando giudici e pubblico con una performance da brivido. La sua esibizione canora in sedia a rotelle e il suo coraggio nel raccontare la sua drammatica storia, legata alla diagnosi a 18 anni di una grave forma di leucemia, avevano fatto innamorare di lei il pubblico. Purtroppo però, Veronica non ce l’ha fatta.

Morta a 19 anni Veronica Franco, partecipò a Tu si que vales

Era stato uno dei momenti più emozionanti tra i tanti che sono passati in quel di Tu sì que vales.

Salita sul palco con determinazione e coraggio, sulla sua sedia a rotelle, Veronica si era aperta ai giudici raccontando la sua storia fin dalla diagnosi della leucemia nel 2018. “Dopo il trapianto ho avuto dei problemi con la chemioterapia quindi sono rimasta paralizzata dal collo in già. Per fortuna è una cosa che si può riprendere, quindi piano piano sto facendo fisioterapia“, aveva raccontato ai giudici e Maria De Filippi la giovanissima 19enne prima di cantare la sua Hallelujah.

L’emozionante versione di Hallelujah

Come si apprende tristemente oggi però, purtroppo Veronica Franco ha perso la sua battaglia personale contro una malattia che l’ha divorata velocemente senza darle alcuna possibilità. Nemmeno quel trapianto di midollo, ricevuto dalla sorella donatrice, è valso qualcosa alla 19enne la cui notizia della morte è stata data in questi istanti. Tantissimi i messaggi che sono arrivati in questo momento per salutare la giovane Veronica: “Ho appena appreso che sei volata in cielo… Ci hai fatto sognare e per questo posso dirti grazie di cuore“, scrive un utente.

La dedica di Vanni Oddera: “La tua voce sarà per sempre una speranza“

Tutti ricorderanno, in occasione della sua esibizione, il viso commosso di Gerry Scotti, particolarmente toccato dalla forza d’animo e dal sorriso della giovanissima Veronica, salita sul palco insieme a Vanni Oddera, il biker che da anni porta la mototerapia proprio negli ospedali pediatrici d’Italia.

Il post di Vanni Oddera dedicato a Veronica Franco, morta a soli 19 anni.

E proprio sue sono le parole che appaiono su Instagram, dedicate proprio a Veronica: “Cara amica mia, hai reso la mia vita unica e meravigliosa, mi hai regalato tanto e hai reso tutto speciale intono a te, illuminando con la tua anima tutti i momenti bui della mia vita – scrive Oddera – La tua voce ha portato speranza e sollievo in tante famiglie“.

A corredo delle sue dolcissime parole per la 19enne morta prematuramente, aggredita dalla malattia, un video che la immortala cantare, cosa che lei amava: “Pochi minuti fa sei volata via abbandonando questa beffarda vita terrena.

Rimarrai per sempre nel mio cuore nel nostro cuore, la tua voce sarà per sempre una speranza di avere un mondo migliore Ti voglio Bene Veronica“.