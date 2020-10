Alberto Matano ritorna sulla querelle con Lorella Cuccarini, dopo le ultime accuse che la conduttrice gli aveva rivolto nel corso della trasmissione Verissimo. In occasione della consegna del Tapiro d’oro da parte di Striscia la notizia, il giornalista ha voluto stemperare le polemiche, negando allo stesso tempo le affermazioni della collega: “Sono una persona trasparente – ha dichiarato a Valerio Staffelli – non ho mai litigato con nessuno”.

Le accuse di Lorella Cuccarini

Ospite alcuni giorni fa di Verissimo, la Cuccarini aveva parlato dell’addio a La Vita in Diretta e delle tensioni con Alberto Matano: “È stato detto che ho pugnalato un collega alle spalle e anche questo non è vero, se c’è stata una pugnalata alle spalle l’ha presa un’altra persona”.

L’aspro confronto era nato da una precedente lettera, in cui la conduttrice si era soffermata sul presunto maschilismo del popolare giornalista del Tg1: “Alla fine dell’anno mi sono resa conto che, mentre c’era una persona che faceva il miglior amico di fronte, dietro le quinte si consumava un piano che andava in un’altra direzione – ha spiegato a Silvia Toffanin – A quel punto ho deciso che era meglio chiarire con le persone con cui stavo lavorando”.

La risposta di Alberto Matano

Ricevendo il Tapiro d’oro, Matano ha commentato: “Non ho nulla da dire, io sono una persona trasparente. Vorrei che rispondesse mia madre, non ho mai litigato con nessuno”. Valerio Staffelli ha poi fatto notare la grande esposizione mediatica a cui è andato incontro il giornalista negli ultimi mesi, impegnato come conduttore de La Vita in Diretta, come opinionista per Ballando con le stelle e come ospite a Domenica In: “Ho iniziato a lavorare in Rai quando avevo 25 anni – ha concluso Matano – ho fatto un concorso e poi ho fatto tanta gavetta, la storia professionale di ognuno parla per sé”.

Si attendono ulteriori sviluppi, ma potrebbe forse essere questa la parola fine di una lite a distanza che dura ormai da tempo.

