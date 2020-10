A poche settimane dalle nozze da sogno sul lago di Como, Elettra Lamborghini non perde l’occasione per chiacchierare con i fan e condividere con loro i momenti della sua vita. Dalla tragica scomparsa della sula Lolita, non solo la sua cavalla ma anche sua compagna di avventure negli ultimi 16 anni, la rimozione dei tatuaggi, passando per l’intervista a Verissimo dove, insieme a Silvia Toffanin, ha ripercorso i bei momenti del magico giorno del matrimonio con il suo Nick (Afrojack).

Proprio in queste condivisioni con i fan, Elettra Lamborghini ha messo in allerta i fan con una serie di domande in merito a dei sintomi che non la lasciano in pace che corrispondono con quelli di una gravidanza, una provocazione per i fan che l’assillano sempre con la domanda frequente su quando si dedicherà alla maternità, oppure dietro c’è dell’altro?

Gli strani sintomi di Elettra

In Olanda, Elettra Lamborghini con una serie di video si è mostrata molto divertita mentre raccontava ai fan di una serie di stranezze che le stanno capitando: “Allora ragazzi vi devo dire una cosa. (…) Ultimamente non mi sento molto bene” esordisce “Non capisco come mai, non ho mai fame, mi sento la nausea tutto il giorno e ho voglia solo di mangiare sushi e pistacchio”.

Subito il commento a caldo della bella Twerking Queen “Non sono incinta!”, aggiungendo: “Raga non posso essere incinta perché è una cosa che non può capitare” continua e poi chiede: “Quindi a parte quello?”

Elettra Lamborghini incinta?

Subito dopo aver espresso il problema a voce, Elettra Lamborghini ha poi trascritto i suoi sintomi chiedendo aiuto ai fan: “I sintomi sono: nausea la mattina e senso di vomito tutto il giorno.

Mi va via verso la sera e mi viene fame solo verso sera. Ho solo voglia di mangiare sushi o gelato al pistacchio. Odio gli odori, mangio qualcosa e mi gira tutta la testa. Io credo sia un cambio ormonale… Almeno non ho assolutamente altre spiegazioni… Per il resto sono super energica e mi alleno ogni giorno senza problemi”.

Provocazione, semplice malessere? Oppure la bella Elettra sta spianando il terreno per annunciare una gravidanza? D ’altronde in tutte le interviste più recenti lei per prima non ha negato di volere una famiglia ma che fosse ancora prematuro sia per l’età sia per i tempi e, proprio durante l’ultima partecipazione a Verissimo, Elettra aveva scherzato con Silvia Toffanin su quale fosse l’età giusta per costruire una famiglia.

Proprio parlando con la conduttrice la Lamborghini aveva detto che i 30 anni fossero l’età migliore.

Approfondisci:

TUTTO SU ELETTRA LAMBORGHINI

Festa di addio al nubilato per Elettra Lamborghini: inizia il conto alla rovescia per le nozze

Elettra Lamborghini svela perché la sorella Ginevra non era al matrimonio