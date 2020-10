Demet Özdemir, attrice di DayDreamer, è ospite di Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin. L’attrice turca racconta il successo sempre crescente della serie tv in onda su Canale 5 e racconta come sta vivendo questo periodo di fortissime soddisfazioni personali. E sul collega e amico Can Yaman rivela: “Abbiamo un ottimo rapporto“.

Demet Özdemir a Verissimo

Il fenomeno DayDreamer – Le ali del sogno è sempre più dilagante in Italia e sta raccogliendo numerosi consensi in termini, anche e soprattutto, di ascolti televisivi. Su Canale 5 la serie tv turca con protagonista Can Yaman sta riscuotendo un notevole successo e anche Verissimo, programma di Silvia Toffanin, ha deciso di parlarne.

Lo scorso sabato nel salotto della conduttrice è stato ospite Can Yaman, protagonista della serie, alla sua prima intervista televisiva in Italia. Quest’oggi, invece, è il volto femminile principale a raccontarsi alla padrona di casa: stiamo parlando dell’attrice turca Demet Özdemir.

Il successo in Italia con DayDreamer

L’attrice, emozionatissima e anch’essa alla sua prima intervista in Italia, racconta il suo feeling con il set: “Facciamo questa professione, è normale essere conosciuti.

però d’altra parte abbiamo anche la nostra vita privata, i nostri passatempi, e sono cose che voglio tenere per me. Quindi cerco di essere attenta, ma è chiaro che le cose stanno andando bene. Riuscire ad arrivare a tutti non è qualcosa che tutti riescono a fare: è questo il messaggio. Quando uno sogna qualcosa, riesce a ottenerlo“. E, ripescando fra i ricordi dell’infanzia, altro tema affrontato nel corso di questa intervista, spiega: “Ero una bambina strana, un maschiaccio, scappavo via da casa e andavo alla scuola di mia sorella.

Mia mamma non ne poteva più. I primi anni li ho vissuti in un villaggio con tanti alberi: sono stata fortunata ad aver vissuto quella libertà. Tutto quello che viviamo viene poi messo da parte e viene riutilizzato per la recitazione“.

L’infanzia in Turchia

Dall’infanzia l’attrice passa al rapporto speciale con la madre, come rivela: “Ho un rapporto bellissimo con mia mamma. Non è il classico rapporto mamma-figlia. Lei ha vissuto a Berlino, è stata hostess. Più le mamme diventano meno giovani, più le figlie le sono vicine. Quindi a volte è come se io fossi sua mamma: ci scambiamo i ruoli.

È come una condivisione dei doveri. Ed è la persona che più mi dà coraggio. Lei mi ha trasmesso amore, affetto e il fatto di non dover offendere le persone, di avere coscienza… tutto questo lo devo a lei. Penso che adesso stia già piangendo nel vedermi“. Parlando di DayDreamer – Le ali del sogno e del successo riscosso su Canale 5, afferma: “Dietro c’è tanto impegno, è stata una svolta nella mia carriera. C’è un’atmosfera magica, tutti ci impegniamo a fondo e ci siamo divertiti tantissimo.

Sono molto felice e anche fiera di questo progetto“.

Il giudizio su Can Yaman: “Abbiamo un ottimo rapporto“

Silvia Toffanin prosegue la sua intervista chiedendo a Demet quello che tutti i fan della serie vorrebbero sapere: cosa si cela dietro il rapporto sul set con Can Yaman? Una semplice amicizia o qualcosa di più? L’attrice rivela: “Abbiamo un ottimo rapporto, abbiamo avuto un periodo in cui abbiamo recitato insieme, lui è molto bravo. E so bene che lui ogni tanto viene in Italia, spero continui così nella sua carriera e lo auguro a tutti coloro che hanno partecipato alla nostra serie“.

E ribadisce il concetto: “Non voglio essere fraintesa: siamo amici. È una persona piena di valore, a cui voglio bene. Però abbiamo entrambi grandi progetti, lavoriamo tanto, quindi non riusciamo a vederci frequentemente. Ma è una persona a cui tengo molto“. Se con Can Yaman il rapporto non si spinge oltre la semplice amicizia, l’attrice mette in chiaro le cose dal punto di vista privato: “Sto pensando a come rispondere, perché anche in Turchia mi fanno sempre questa donna. Non sono insieme a nessuno, però ci sono momenti in cui potrei sentirmi completamente innamorata e questa cosa non la potrò nascondere“.

