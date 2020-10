Prosegue il consueto appuntamento con il talk su Ballando con le stelle all’interno di Domenica In. Numerosissimi gli ospiti, fra cui Alessandra Mussolini, che nella puntata di ieri del talent di Milly Carlucci ha avuto un battibecco con il Fabio Canino. Il giudice ha espresso sentenzioso il suo giudizio sulla concorrente e oggi, da Mara Venier, lei risponde a tono.

Alessandra Mussolini su Ballando: “Mi scatena emozioni“

A Domenica In viene riproposto attraverso alcune clip il meglio della puntata di ieri di Ballando con le stelle. Il talent show condotto da Milly Carlucci è ormai diventato argomento fisso nel programma di Mara Venier, che anche quest’oggi ha invitato numerosi ospiti, fra cui Alessandra Mussolini.

L’ex Europarlamentare è una delle protagoniste assolute di questa edizione: con la sua veracità, simpatia e semplicità sta conquistando tutti. In video-collegamento con la Venier, rivela: “Ballare mi sta non dico cambiando, ma è un ambiente diverso quindi mi scatena emozioni. Io sono tutto, non posso diventare altro da me stessa. Ho parlato di mio padre che non avrebbe apprezzato questa scelta e mi sono commossa.

Papà sarebbe stato contento ma avrebbe detto ‘Prudenza’. Io mi sono sempre buttato nella vita, lui invece diceva sempre ‘Pensaci’“.

La contro-risposta alle accuse di Fabio Canino

Ma gli scontri con i giudici sono all’ordine del giorno. Dopo i continui dissapori con Selvaggia Lucarelli, anche Fabio Canino ha avuto da dire con Alessandra Mussolini nella puntata di ieri. Il giudice ha vuotato il sacco rivelando cosa realmente pensa di lei: “Una donna che va in televisione e dice ‘Meglio fascisti che fr**i’ per me è una cosa grave“.

Il riferimento è a una vecchia frase pronunciata dalla Mussolini anni fa: ma questo è bastato per scatenare le polemiche ed alzare la tensione in studio. A Domenica In la concorrente di Ballando risponde alle parole di Canino: “Io devo dire che francamente sto facendo questo spettacolo e mi sto divertendo, abbiamo bisogno di leggerezza. Ma non me l’aspettavo questa uscita e con Maykel Fonts dicevamo ‘Ma perché c’è questo atteggiamento di Fabio Canino?’. Questo non è un contesto politico, è diverso. È vero che a Ballando ti metti a nudo, è passato del tempo, cambiano le esperienze.

Io ho sbagliato, ma sono sempre così, autentica“.

Approfondisci

TUTTO SU DOMENICA IN

TUTTO SU BALLANDO CON LE STELLE

Ballando con le stelle, Canino vuota il sacco su Alessandra Mussolini ed è scontro