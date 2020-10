Il successo di È sempre mezzogiorno continua imperterrito e, a raccontarlo a Domenica In, è proprio Antonella Clerici. La conduttrice, in video-collegamento con la collega Mara Venier, si dice raggiante per questa nuova avventura e commenta con grande emozione il suo atteso ritorno in Rai: “Ritorno in un posto che è stata la mia casa“.

Antonella Clerici e Mara Venier: video-collegamento tra amiche

Su Rai1 È sempre mezzogiorno continua a riscuotere un notevole successo, macinando ascolti sempre crescenti. Il nuovo programma interamente dedicato alla cucina, in onda ogni giorno all’ora di pranzo, è condotto da Antonella Clerici.

Lei, che è stata una veterana de La prova del cuoco prima di cedere il testimone a Elisa Isoardi nelle ultime stagioni, è tornata così ad allietare il pranzo degli italiani, fra sfiziose ricette e consigli culinari. Nella puntata in onda quest’oggi di Domenica In, la bionda conduttrice è in video-collegamento con Mara Venier direttamente da casa sua.

Il ritorno di Antonella Clerici: “Tanta emozione“

Antonella Clerici è raggiante per questa nuova avventura televisiva: “Tanta emozione, tu ne sai qualcosa di ritorni e quando ritorni in un posto che è stata la tua casa speri sempre di ritrovare tutti, ritornare nelle case ed essere accolta, è la cosa più bella.

Speri sempre che il pubblico sia lì e lo percepisci da dietro le telecamere, come un rapporto di fiducia che si è costruito negli anni“. La conduttrice spiega una delle motivazioni che l’hanno spinta ad intraprendere questa nuova esperienza: “È un programma allegro anche se di questi tempi fare intrattenimento non è facilissimo. Ma è doveroso portare un po’ di leggerezza, di respiro, è molto importante“.

Nonostante gli impegni lavorativi, per Antonella Clerici alla base di tutto ci sono i valori essenziali della vita, famiglia e amici su tutti: “Non potrei mai rinunciare alle mie basi solide quindi piuttosto mi sacrifico, sto molto tempo in macchina ma chiamo le amiche, lavoro… Ma sono una donna fortunata e ne sono consapevole, perché faccio il lavoro più bello del mondo“.

