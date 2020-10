Fabrizio Corona e Nina Moric sono sempre più ai ferri corti, dopo le liti a distanza e i messaggi audio divulgati dalla stessa modella, il terreno del nuovo round è lo stato di salute di Fabrizio. L’ex re dei paparazzi è infatti in isolamento domiciliare dopo essere risultato positivo al Covid-19 manifestando anche i primi sintomi come febbre alta e mal di gola.

Il motivo della furia di Nina Moric? Il fatto che l’ex marito abbia violato l’isolamento invitando il figlio Carlos ad andare da lui.

Fabrizio Corona viola l’isolamento?

Fabrizio Corona sembra stare meglio, stando alle storie pubblicate sul suo profilo Instagram, le sue giornate proseguono come sempre tra allenamenti e lavoro.

Eppure in quelle stories pubblicate nelle scorse ore sembra che in casa con lui ci fosse Carlos, una grave violazione dei protocolli di sicurezza.

“Tampone fatto mercoledì, terzo giorno di quarantena, niente febbre, solo mal di gola, umore sempre buono, livello di incavatura altissimo. Persone in casa? Io” aveva scritto, eppure proprio in quelle stories in casa si vedeva anche il figlio.

Nina Moric furiosa con Fabrizio Corona

Tanto è bastato a far esplodere la rabbia di Nina Moric che, sempre su Instagram ha scritto: “Ho appena chiamato il 112 perché Fabrizio Corona, positivo al Covid, ha invitato Carlos a casa, senza che io ne sapessi nulla e adesso bivaccano facendo stories su Instagram.

Fabrizio non rispetta non solo le norme sulla quarantena ma anche la salute di mio figlio e di tutti coloro che con costoro entrano in contatto”.

L’attacco continua con Nina Moric che spiega cos’è successo dopo: “La polizia mi ha risposto che on può farci nulla e che ha fatto i controlli dalla centrale e di chiamare mio figlio per farlo tornare a casa.

Ma cosa vuol dire? È follia pura. È per uomini come Corona che il virus si diffonde seminando anche la morte e purtroppo anche dell’errata e incoerente applicazione della legge. Siamo tutti a rischio!”

“Un figlio a 18 anni può anche avere l’incoscienza di fare certe cose ma per un padre di quasi 50 anni è inammissibile” ha concluso la Moric.

Fabrizio Corona ospite di Barbara d’Urso

Intanto Corona è l’ospite tanto atteso della prossima puntata di Live-Non è la d’Urso e, come lui stesso ha annunciato, ha tante cose da dire.

“Parlo costretto dai fatti. A volte la televisione può servire anche a dare un senso di giustizia. Non come mezzo per influenzare la giustizia, nel mio caso impossibile, ma per dare voce quando è una voce come la mia” ha scritto su Instagram.

