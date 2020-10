Dopo essere scomparsa dai social per un po’, ecco tornare Anna Tatangelo. Con top e gonna in latex e un lupo al fianco, la cantante sembra ricordare una Cappuccetto Rosso, ma un po’ graffiante.

Anna Tatangelo, un look più rap per il duetto con Gemitaiz

Un periodo di trasformazioni per la Tatangelo, come aveva già preannunciato a Domenica In. Ma a cambiare non sono più soltanto i capelli, ora biondi. Le nuove foto pubblicate dalla cantante sui social, infatti, la ritraggono con un mini-top e una gonna in latex rosso, un lupo al guinzaglio e un fucile in mano.

Non più un’aura romantica, quindi, per l’ex “ragazza di periferia”, che oggi duetta al fianco del rapper Gemitaiz, tra i più apprezzati al giorno d’oggi.

Il post Instagram di Anna Tatangelo

“Fra me e te”: una storia d’amore clandestina per la Tatangelo

Dopo il grande successo di Guapo con Geolier, che ha raggiunto i 20 milioni di ascolti totali, Anna Tatangelo torna a sperimentare musicalmente. Ormai abbandonato il romanticismo del suo passato pop, “Fra me e te” parla di una storia d’amore clandestina.

All’inizio infatti Tatangelo canta: “Non dovrà saperlo mai nessuno / cambia le lenzuola che c’è ancora il mio profumo / spero che stanotte non mi abbia visto qualcuno / le foto e i messaggi sull’iPhone cancella tutto”.

E c’è chi già pensa che alcuni versi rimandino alla fine della sua storia d’amore con Gigi D’Alessio. Tra questi: “Meglio chiuderla qua perché lo so come andrà, lo so / Che poi uno di noi due si fa male / Pensa alle nostre facce sul giornale”.

La dolcezza della foto col figlio: “Mi rendi una persona migliore”

Oltre ad essere una cantante con milioni di fan, Anna Tatangelo è anche una mamma.

Come tale, non riesce a nascondere l’affetto che prova per il suo Andrea, avuto con l’ex compagno Gigi D’Alessio.

Così, dopo una serie di post dedicati al nuovo singolo in uscita, ecco le foto della prima comunione del piccolo Andrea D’Alessio, che oggi ha 10 anni. E una descrizione dolcissima:

“Esiste Instagram, esistono i palcoscenici, i giornali, esiste chi parla e non mi conosce… poi esiste la real Life, esisti tu.

Mi hai reso e mi rendi una persona migliore, una mamma che non ha paura di stare spesso in silenzio perché ha paura di farti male di riflesso”. Poi, aggiunge: “Oggi è un giorno importante, oggi ti guardo e vedo un ometto crescere, un ometto a cui sono grata, perché mi ha cambiato la vita”.

Anna Tatangelo nella foto pubblicata in occasione della comunione del figlio

Un simile post è stato pubblicato da papà Gigi, che ha rinnovato gli auguri al figlio in uno scatto sorridente: “Il mio cucciolo oggi ha ricevuto un grande dono, la medicina per la vita eterna.

La sua prima comunione. Che Dio possa guidarti sempre nel cammino della vita. Auguri vita mia💙”.

Gigi D’Alessio ha pubblicato una foto in occasione della comunione del figlio

