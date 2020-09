Anche Anna Tatangelo rientra nell’illustre parterre di ospiti della prima puntata di Domenica In. La cantante è stata invitata da Mara Venier in studio per raccontare un periodo relativamente sereno della sua vita. Non solo una trasformazione a livello artistico, ma anche un vero e proprio cambiamento di look, con una bionda chioma a sostituire i suoi tradizionali capelli castani.

Anna Tatangelo a Domenica In

La nuova edizione di Domenica In è ripartita oggi pomeriggio con la sua prima puntata stagionale. Fra gli ospiti anche Anna Tatangelo, che Mara Venier ha fortemente voluto al suo esordio nella nuova stagione televisiva.

La cantante ripercorre i momenti drammatici della pandemia e della quarantena cui tutti siamo stati sottoposti. La Tatangelo, come rivela alla conduttrice, ha avuto la fortuna di passare quel difficile periodo assieme alla famiglia: “Durante il lock-down sono stata a casa con mamma e papà. Abbiamo cucinato, fatto musica, e ci sono stati anche dei momenti in cui ho pianto, come tutti. Avevo paura, però mi ritengo fortunata perché tante persone sono state lontane dalla propria famiglia“.

Trasformazioni in corso per la cantante

Ma quello che risalta più di tutto in questa intervista è il totale cambiamento di look della cantante.

Una svolta decisiva, i capelli diventati biondi e un’aura diversa attorno all’ex compagna di Gigi D’Alessio. Per la ragazza è un periodo relativamente sereno, come ha rivelato. E al cambiamento di look ha fatto seguito la ricerca di un nuovo sound: “Le trasformazioni musicali sono una conseguenza, però devo dire che è stata percepita in maniera positiva questa trasformazione. Sono andata un giorno dal parrucchiere e gli ho detto ‘Guarda, devo dare una svolta.

Voglio diventare bionda!‘”. Anna Tatangelo racconta poi la svolta messa in atto in ambito musicale, con l’accostamento a generi musicali diversi e ad influenze di altri autori. Insomma, un vero e proprio cambiamento per una delle voci italiani più apprezzate: “Guapo è un’anticipazione di quello che sarà il disco, completamente diverso. A breve uscirà qualcos’altro di inaspettato. Sarà un’Anna diversa e che si diverte, che ha voglia di sperimentare anche nella musica“.