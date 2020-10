“Scossa”dentro la Casa del Grande fratello, dove Pierpaolo Petrelli ha ricevuto un appassionato messaggio tramite aereo, scatenando subito la reazione di Elisabetta Gregoraci.

Tra i due, da settimane, c’è infatti un tira e molla ch’egli spettatori stanno seguendo con molto interesse, chiedendosi se tra Gregoraci e Petrelli possa esserci davvero amore ad un certo punto, magari alla fine dell’avventura nel reality.

Il messaggio per Pierapaolo Petrelli

L’aereo arrivato dritto dritto sopra la Casa per Pierpaolo Petrelli era inviato dalle sue fan, e la dedica era molto particolare: “Pier sei il nostro terremoto 10.0 Fan <3”.

Si tratta della seconda dedica aerea a tema “sismico” arrivata alla Casa del Gf: la prima era arrivata proprio ad Elisabetta Gregoraci, e diceva “Tu sei l’epicdentro del mio terremoto”. Il mittente dell’appassionata dedica era rimasto anonimo: alcuni avevano ipotizzato che fosse il rapper Mr Rain, altri che si trattasse del cantante Piero Barone de Il Volo.

La similitudine tra le due dedica giunte alla Casa non è stata ignorata dai concorrenti. È stata Stefania Orlando a chiedere a Petrelli: “C’entra qualcosa con l’epicentro di Elisabetta?” E lui ha risposto con un vago “Potrebbe”.

La reazione di Elisabetta Gregoraci

Se Elisabetta Gregoraci aveva manifestato gelosia nei confronti di Petrelli in passato, l’arrivo di questo aereo è stato accolto con serenità anche da parte sua, visto che non ci sono state reazioni piccate da parte della conduttrice.

Gregoraci e Petrelli: baci al GF Vip

Gli ultimi sviluppi tra Gregoraci e Petrelli farebbero d’altronde pensare che i due abbiano passato la fase delle piccole gelosie e non nascondano più l’affetto e l’entusiasmo che provano l’uno per l’altra. Quando ad esempio la scorsa settimana la Gregoraci ha lasciato il Cucurio ed è tornata nella Casa insieme agli altri concorrenti, il può entusiasta all’idea di riabbracciarla era Petrelli, con grande gioia della conduttrice che mostrava la stessa impazienza all’idea di poterlo rivedere.

I due si sono anche scambiati qualche bacio, anche se non si è ben compreso di che natura fossero. Le cose sono andate di bene in meglio con l’arrivo della notte. Quando i due sono finiti nello stesso letto per un po’ di chiacchiere notturne.

