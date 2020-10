Sono passati più di 20 anni dall’omicidio di Fabio Tollis e Chiara Marino, giovani scomparsi e uccisi. 16 anni invece dalla morte di Mariangela Pezzotta, la cui morte fece scoperchiare un vero vaso di Pandora e consegnò alle cronache italiane una delle sue pagine più nere. Dal 2004, infatti, in pochi non avranno sentito il nome “Bestie di Satana“, un gruppo di uomini e donne resisi colpevoli di indicibili crimini. Tra loro anche Andrea Volpe, anche considerato uno dei leader e che ha poi collaborato con la giustizia e da qualche mese è stato rimesso in libertà.

Ora, è pronto a cambiare vita.

Andrea Volpe è libero e sta per laurearsi

Paolo Leoni, Nicola Sapone, Marco Zampollo, Pietro Guerrieri, Eros Monterosso, Mario Maccione e Massimino Magni. Questi i nomi (a vario grado) delle Bestie di Satana, che dal 1998 al 2004 si resero responsabili di omicidi, istigazioni al suicidio e crearono attorno a loro un’aura di malvagità che sconvolse l’opinione pubblica. Tra loro, l’oggi 44enne Andrea Volpe, che venne considerato il leader delle Bestie, ma che si è sempre difeso dicendo di essere stato in qualche modo costretto da minacce di Nicola Sapone.

Proprio Sapone avrebbe dato l’ordine di uccidere la Pezzotta, ex fidanzata di Volpe, perchè sapeva troppo su quanto accaduto a Fabio e Chiara.

Dello scorso aprile la notizia che Volpe era uscito dal carcere, dopo aver scontato 16 dei 20 anni previsti dalla sua pena. Ora, da uomo libero, le fonti locali riportano che Andrea Volpe si stia laureando in Scienze dell’Educazione.

Andrea Volpe, dopo la conversione un futuro da maestro

Che la vita di Andrea Volpe fosse drasticamente cambiata lo avevano suggerito anche le notizie che arrivavano di lui dal carcere.

È stato riportato infatti che l’ex delle Bestie di Satana si sia convertito alla Chiesa Evangelica. Oltre quindi a rinnegare uno degli aspetti – il satanismo – che più avevano fatto clamore attorno alla vicenda dei primi anni del secolo, adesso ci sarebbe un’ulteriore svolta per lui.

Con la laurea in arrivo, per la quale secondo le fonti gli mancherebbero pochi esami, Andrea Volpe potrebbe diventare un insegnante. Anche questa notizia farà particolarmente clamore, considerando che i reati per i quali è stato condannato riguardavano giovanissime vittime.

Approfondisci

Bestie di Satana: le nuove vite dei componenti del gruppo, arrestati nel 2004