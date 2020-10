Lorella Cuccarini, dopo lo sfogo a Verissimo sul burrascoso addio a La Vita in Diretta, sembrerebbe avere già nuovi progetti in serbo per il suo futuro. E, secondo alcuni, sarebbero a firma Mediaset.

L’addio alla Rai e la possibilità di un ritorno a Mediaset

Sono passati pochi giorni dall’ennesima risposta di Alberto Matano allo sfogo di Lorella Cuccarini, e quindi a quella che forse è la conclusione di una lunga lite. Ma la realtà non cambia: la conduttrice romana non prenderà più parte al programma di Rai 1. Inizialmente si era creduto che la Cuccarini avrebbe condotto la prossima edizione dello Zecchino d’Oro.

Un progetto evidentemente saltato, dato che lei stessa ha spiegato di volersi dedicare ad altro.

Ed è proprio partendo da qui che Alberto Dandolo ha scritto sul settimanale Oggi che il futuro televisivo dell’attrice sarebbe altrove. Nella sua rubrica ha infatti rivelato uno scoop: “A Cologno Monzese si mormora che la brava Lorella voglia rientrare a Mediaset…”

Lorella Cuccarini, un programma tutto suo?

Tra gli ultimi rumour rivelati da Dandolo ne comparirebbe un altro, sempre riguardante il ritorno di Lorella Cuccarini a Mediaset.

Nella sua rubrica, infatti, il giornalista si è chiesto: “[La Cuccarini] vuole tornare con un programma tutto suo… Ce la farà?”. Una chance che non è così scontata, dato che da Mediaset non è ancora arrivata nessuna notizia ufficiale su un coinvolgimento della conduttrice in qualche progetto.

L’altra indiscrezione: Maria De Filippi vuole la Cuccarini ad Amici?

Un’altra indiscrezione, però, si è fatta breccia negli ultimi giorni. Sul portale BubinoBlog.it, infatti, è comparsa la notizia di un possibile coinvolgimento di Lorella Cuccarini in uno dei programmi di Maria De Filippi.

Sembrerebbe infatti che la conduttrice Mediaset sia interessata a far apparire l’ex volto de La Vita in Diretta nel suo programma Amici. Nulla di sicuro, ma sorge spontaneo il dubbio sul possibile ruolo dell’attrice, che ha molta esperienza anche nel teatro. Potrebbe infatti diventare giudice, ma anche coach di danza.

