Non è stato momento molto facile per Raoul Bova che ha visto riversare nel lavoro tutto lo stress racimolato purtroppo nella vita privata segnata da eventi, per lui, particolarmente dolorosi. Eventi come la morte del padre seguita, dopo poco più di un anno, da quella della madre. Un’elaborazione lenta quella dell’attore il cui fisico ne ha fortemente risentito. Oggi, l’attore, è tornato a mostrarsi al pubblico sul red carpet di Roma insieme alla compagna Rocio e tutti non possono far altro che notare la sua bellezza ma anche il suo aspetto, molto diverso.

Raoul Bova: senza barba e con molti kg in meno a Roma

Sarà la totale assenza della barba, i capelli leggermente più lunghi del solito e attraversati dal tempo. Gli occhi sono sempre li stessi, azzurro mare, ma anche il viso dell’attore sembra essere decisamente molto più scavato. Pubblicate le fotografie sui social, gli utenti non fanno altro che commentare in queste ore l’aspetto di Raoul Bova, uno degli attori sex symbol nostrani mai passato di moda e perennemente nei sogni delle fan. Qualcuno, scorgendo le foto postate su Instagram, non trattengono l’effetto sorpresa: “Fa impressione“; “Sembra un’altra persona“; “Mamma mia… ma cosa gli è successo?

“; “Pensavo di aver visto male o di essere io ad aver problemi di vista… ha qualcosa di strano“.

Raoul Bova dimagrito e sbarbato insieme a Rocio sul red carpet di Roma. Fonte: Instagram

Il dolore per la scomparsa dei genitori

Sono tantissimi coloro che hanno notato il cambiamento d’aspetto dell’attore, sempre in forma ma apparso decisamente molto più magro e sbarbato, dettaglio sicuramente non trascurabile. Le foto sono state scattate direttamente dalla Festa del Cinema di Roma dove si è tenuta la presentazione del cortometraggio Calabria Terra Mia, di Gabriele Muccino.

Proprio lo stesso attore, fresco anche di un libro autobiografico, aveva recentemente raccontato il dolore e la sofferenza per i lutti che hanno segnato la sua vita personale che hanno inflitto anche sulle sue condizioni fisiche.

