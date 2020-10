C’è massima allerta in Europa per la crescita esponenziale della seconda ondata, mentre l’Italia fa i conti con un bollettino aggiornato a +16mila casi e +900 persone ricoverate in terapia intensiva, la vera osservata speciale è la Francia, che nelle ultime 24h si è trovata di fronte ad un vero e proprio boom di contagi.

Il Paese d’oltralpe, oltre alla minaccia terroristica, arrivata come un fulmine a ciel sereno con il brutale omicidio del professore di storia Samuel Paty, si trova a fronteggiare il ritorno del Covid-19.

Coronavirus: paura in Francia

L’ultimo bollettino del governo francese sulla pandemia da Coronavirus ha rilevato 41.622 casi nelle ultime 24h per le autorità la situazione è grave ed è stato ufficializzato l’arrivo della temutissima seconda ondata.

“La seconda ondata è qui” ha detto il Premier Jean Castex, non nascondendo la gravità della situazione. “Stiamo assistendo a una progressione rapida e molto preoccupante dell’epidemia in tutti i paesi d’Europa. Nessuno è risparmiato. La situazione è grave. Le prossime settimane saranno dure”.

Annullati i mercatini di Natale

Un quadro davvero complicato quello francese, che ha visto quasi un raddoppio dei casi in appena 15 giorni e 165 morti nelle ultime 34 ore.

Il governo ha già varato numerose misure anti-covid, come il coprifuoco dalle 21 alle 6 del mattino che è stato esteso ad altri 38 dipartimenti.

Cifre da capogiro, quasi mille contagi all’ora e l’appello a scaricare Tous Anti-Covid, l’app francese di tracciamento. Il governo si è anche portato avanti decidendo di annullare i famosi mercatini di Strasburgo.

Situazione grave in Belgio

Il Belgio è il secondo Paese europeo ad essere nel pieno di una nuova emergenza con circa 9mila casi al giorno e il ministro degli esteri Sophie Wilmes ricoverato in terapia intensiva.

Anche in Grecia l’allerta è massima, il governo ha imposto il coprifuoco ad Atene e Salonicco.

