Tommaso Zorzi è forse il personaggio più forte e più amato della quinta edizione del Grande Fratello Vip, papabile finalista ha attirato su di sé le attenzioni degli altri inquilini che ora stanno correndo ai ripari. Nelle ultime settimane l’influencer si è lasciato andare a momenti di grande fragilità mettendosi a nudo e raccontandosi.

Proprio la sua fragilità è stata al centro di un momento molto toccante in cui ha ricordato le nonne scomparse da poco.

Tommaso Zorzi scoppia a piangere

Tutto è partito da una teglia di lasagne che lo stesso Tommaso Zorzi ha preparato per gli altri inquilini della Casa.

Una volta pronte però, Zorzi non è riuscito a mangiarle ed è scappato dal giardino piangendo. Il motivo? Il lutto per l’amata nonna scomparsa.

“Non riesco proprio a mangiarlo, è il piatto di mia nonna da quando è morta non riesco proprio a guardarlo” ha spiegato scappando via piangendo e dicendo “Sono un pazzo psicopatico“. Tommaso Zorzi ha perso due nonne nel giro di pochi mesi, la seconda, è scomparsa lo scorso maggio e l’influencer ancora non riesce ad elaborare appieno il lutto.

Un vero e proprio effetto madleine che ha colpito Zorzi al cuore.

Proprio in quei giorni era sparito dai social per poi ricomparire e raccontare l’accaduto. La perdita della nonna ha segnato molto Tommaso Zorzi che anche prima di entrare nella Casa del Grande Fratello l’ha spesso ricordata.

Francesco Oppini consola Zorzi

A stare vicino a Tommaso Zorzi in questo momento triste è sempre Francesco Oppini. “So benissimo quello che senti” ha racontato all’amico, “Mia nonna era come una madre per me. Mi spiace”. Il figlio di Alba Parietti ha poi spiegato che anche a lui è successa una cosa simile, perdere entrambe le nonne a pochi mesi di distanza.

“Come dice un detto: non piangere perché non c’è più ma piangi di felicità perché c’è stata”.

Tutti contro Tommaso Zorzi

In attesa della puntata di venerdì 23 ottobre si scaldano i motori e gli attriti si fanno più forti. Il fatto che Tommaso Zorzi sia tra i concorrenti più forti di questa edizione è lampante e anche i concorrenti della stanza arancione ne sono consapevoli.

Proprio di questo hanno parlato in una chiacchierata che non è sfuggita agli occhi vigili del Grande Fratello, durante la quale Elisabetta Gregoraci ha scherzato con Oppini dicendogli che anche lei proverà a baciarlo per entrare tra i favoriti.

