Ancora pochissimo e tornerà Domenica Live con una nuova puntata in programma domani, 25 ottobre, su Canale 5. Anche stavolta Barbara D’Urso terrà compagnia agli italiani nel pomeriggio con tanti ospiti e tanti argomenti attuali. Non mancheranno gli scontri, che questa volta vedranno protagonista Flavia Vento e la sorella Sabina.

Nell’attesa della domenica, però, abbiamo già succulente anticipazioni. È stata la stessa Carmelita ad annunciarle su Pomeriggio 5. Dunque vediamo cosa ci attende con il prossimo appuntamento del format.

Flavia Vento e la sorella Sabina

Tra gli ospiti attesi di questa settimana a Domenica Live c’è Flavia Vento che avrà un confronto con la sorella Sabina.

Quest’ultima pare sia pronta a rinfacciare alla showgirl l’abbandono del Grande Fratello Vip a sole 24 ore dal suo ingresso. La Vento aveva motivato questa decisione con la difficoltà riscontrata nel lasciare i suoi cani.

Una scelta che non è affatto piaciuta a Sabina. Lo scontro si preannuncia accesso e pare che le due si accuseranno a vicenda. Entrambe suggeriranno all’altra di rivolgersi ad uno psicgologo

Gli altri ospiti

Tra gli altri ospiti anche l’attrice che ha impersonato per anni una vecchia beniamina dei bambini: Inger Nilsson.

La svedese ha interpretato per diverse stagioni l’amatissima Pippi Calzelunghe. Ma spazio anche alla musica con Orietta Berti, che però questa è volta presenterà non un album ma un libro, la sua biografia “Tra bandiere rosse e acquasantiere”, un racconto che pone l’accento sulla sua infanzia e sui suoi ricordi.

Ci sarà poi tutta la famiglia Orfei che spiegherà in diretta la decisione di mettere in vendita il patrimonio di gioielli che appartenne alla grande Moira. Insomma le premesse sono davvero invitanti, non resta che attendere fino a domani, e come tutte le domeniche sintonizzarsi su Canale 5, quando la sfavillante Carmelita D’Urso farà il suo ingresso in studio aprendo finalmente le danze.