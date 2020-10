Barbara d’Urso perde le staffe e sbotta in diretta contro la marchesa d’Aragona, dopo aver incassato un “dribbling” indigesto in diretta. È la sintesi di quanto andato in onda nell’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso, in cui non è mancato un piccato faccia a faccia tra la conduttrice e la sua ospite sullo sfondo di pesanti accuse.

Live – Non è la d’Urso, le accuse della marchesa d’Aragona

Nel corso della puntata di ieri, 25 ottobre, a Live – Non è la d’Urso non è mancato un sipario di spinose battute tra Barbara d’Urso e Daniela Del Secco, meglio nota al pubblico come la marchesa d’Aragona.

L’ospite, ex volto del GF, ha solleticato l’irritazione della conduttrice rifiutandosi di affrontare un argomento che, da tempo, resta nel limbo degli interrogativi sulla sua storia: i dubbi sulle sue nobili origini.

La marchesa d’Aragona ha sostenuto di aver preso accordi diversi nella cornice della sua ospitata, smarcandosi dalle domande in diretta con un’affermazione che ha sollecitato i nervi della padrona di casa. Non ultima, una considerazione sul suo sentirsi “presa in giro” nelle trasmissioni di Carmelita.

“Mi era stato garantito, dal mio agente, che non sarei stata oggetto di tiro al bersaglio. Sarebbe stata una serata dove venivano rispettati i patti. Mi è stato detto che questa sera io venivo a fare la giornalista, l’opinionista e parlavamo del Grande Fratello. Ora, se vedo che c’è qualcosa che parla di me, e questi patti vengono disattesi, e tu sicuramente non lo sai perché è stata fatta una promessa chiara e inequivocabile da parte di una tua collaboratrice, non penso che questa sera io debba essere oggetto, di nuovo, di tiro al piccione“.

L’affondo della marchesa ha elettrizzato il clima in studio con un’ulteriore accusa: “Tutte le volte che vengo qui, io vengo messa in ridicolo perché dicono che faccio la pedicure ai morti, che devo fare? (…) Io ho una dignità“.

Barbara d’Urso furiosa: “Qui decido io“

Barbara d’Urso ha perso letteralmente le staffe davanti alle esternazioni della sua ospite, sostenendo di non essere a conoscenza di alcun patto o accordo dietro la sua presenza a Live: “Io sono veramente sotto shock, primo di sapere che lei ha un agente che mette dei paletti, che ci sono dei patti e delle condizioni che mette lei.

Io non ne so nulla. Stasera chiederò chi è che prende accordi per me senza comunicarmelo“.

La conduttrice ha poi preso posizione per ripristinare l’ordine in studio, finendo per sbottare e chiudere bruscamente la parentesi sul suo conto: “Marchesa, lei non sa neanche cosa stavo per mandare in onda. Siccome questa trasmissione la conduco io e la scrivo anche io, e sarà così per molti anni ancora, decido che stasera io non parlo più di lei perché non conosco questi accordi.

È casa mia, e quello che si fa qui lo decido io e non il suo agente“.

È CASA MIA CONFIRMED ✅ #noneladurso pic.twitter.com/ocgsYL9yTz — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) October 26, 2020

Approfondisci

TUTTO SU BARBARA D’URSO

Selvaggia Lucarelli contro Barbara d’Urso: “Danno incalcolabile”

GF Vip: lite furiosa tra la marchesa d’Aragona e Patrizia De Blanck