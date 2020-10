A poche ore da una nuova puntata del Grande Fratello Vip, tiene banco una polemica nei confronti di una protagonista indiscussa di questa edizione, nel bene o nel male. Si parla di Elisabetta Gregoraci, sempre sotto la lente per via del suo presunto flirt con Pierpaolo Pretelli. Dopo quasi due mesi di tira e molla, proprio il suo atteggiamento nei confronti dell’attore, potrebbe costare alla Gregoraci la squalifica.

Messaggi segreti tra la Gregoraci e Pretelli

A far infuriare soprattutto gli utenti sono le immagini viste della Gregoraci e Pretelli all’interno della Casa.

I due sono tornati a parlarsi isolati dagli altri, dopo la lettera della Gregoraci letta durante la scorsa puntata, nella quale Elisabetta ha confessato alcuni dei sentimenti che prova per lui, in caso venga eliminata dal televoto di venerdì. “Mai avrei immaginato di trovare una persona come te – gli ha scritto – Il distacco sarà difficile per entrambi. Voglio dirti grazie, perché la mia avventura non sarebbe stata la stessa senza di te. Grazie per i tuoi occhi così belli, gli abbracci così sinceri, i sorrisi che mi aiutavano ad andare avanti.

Pensami, io lo faccio sempre“

Dopo la puntata, la Gregoraci e Pretelli si sono messi “a parlare”. Tra virgolette perchè, in realtà, ad un certo punto la Gregoraci gli ha scritto qualcosa sulla mano e i due si sono isolati nel bagno del GF Vip. Una pratica, questa, contro il regolamento.

Elisabetta Gregoraci a rischio squalifica?

Nessun momento osè, probabilmente. Nei bagni del GF Vip però i microfoni non sono in funzione, e così la Gregoraci potrebbe aver detto a Pretelli quello che non ha fatto sinora.

Magari, addirittura il motivo della sua ritrosia a cedere a questo flirt, da molti ritenuta sospetta. Il problema per la Gregoraci, però, è che mandare messaggi segreti ad un altro concorrente o isolarsi con lui è contro il regolamento: nella Casa, nulla può essere “privato”, altrimenti non sarebbe la più Spiata d’Italia.

Un fatto, questo, che ha fatto scoppiare la rabbia di numerosi utenti sui social network, infuriati con Elisabetta Gregoraci.

Social furiosi con la Gregoraci

Tra le centinaia di commenti, infatti, c’è chi sottolinea questo aspetto del regolamento: “Parlare in codice e senza microfono è vietato al GF.

Ma lei è Elisabetta Gregoraci, a lei tutto è concesso” scrive un utente. Un altro, reputa “inammissibile quello che sta facendo” e sbotta che “se non la squalificano davvero non so cosa dire“. Appelli anche ad Antonella Elia, “affinché dica la sua anche su questo modo di proteggere la Gregoraci in tutti i sensi, dal televoto rimandato a venerdì ai messaggi in codice“.

Nel marasma generale, viene tirata in ballo anche la brutta lite tra Enock e Guenda, circa l’infelice e contestata battuta di Mario Balotelli indirizzata a Dayane Mello.

Elisabetta e Pierpaolo, cosa possono essersi detti

Tra tutto, però, c’è un utente che ha provato a dare una versione dei fatti.

Non è chiaro se si tratti di una “Gola Profonda”, una persona informata sui fatti, o un semplice spettatore con una propria visione delle cose. Secondo quanto detto, la Gregoraci vorrebbe rivelare tutto a Pretelli, ma non potendolo fare direttamente lo avrebbe indirizzato alla psicologa della Casa, Piera Fiorillo. “Ha detto che avrebbe autorizzato Piera a raccontare tutto a Pierpaolo martedì – si legge nel tweet – Sono cose che si è riusciti a decifrare ma che nessuno sta riportando perchè davvero delicate“.

Insomma, il vaso della Gregoraci non sarebbe ancora stato aperto e sarebbero molti i segreti che l’ex moglie di Briatore starebbe nascondendo. E, forse, il Grande Fratello non è il posto giusto per tenere nell’armadio certi scheletri.

Guarda il video

‘Chiedi a Piera che lei sa tutto’ #gregorelli pic.twitter.com/vTuLYc8gsH — 𝕘 𝕚 𝕦 𝕝 𝕚 𝕒 💜 (@giul91) October 25, 2020

Approfondisci

TUTTE le notizie sul Grande Fratello Vip

TUTTO su Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci in lacrime per Nathan: “Mi ha detto di non andare via”