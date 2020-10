Mara Venier, la regina della domenica, fresca di 70 anni appena compiuti, torna alla ribalta intervistata da Monica Maggioni con una forte dichiarazione legata al passato. Felicissima ora con Nicola Carraro, la Venier ripercorre alcuni momenti vissuti nel passato quando ancora era legata all’allora marito, Jerry Calà.

Mara Venier su Jerry Calà: “Ho iniziato a picchiarlo“

Sui tradimenti di Jerry Calà, Mara Venier è intervenuta in più occasioni e col senno di poi la regina della domenica non si è risparmiata aneddoti e racconti fatti col sorriso sebbene in quei momenti a prevalere, tra tutti i sentimenti, ci fosse la rabbia.

“Sono entrata in una edicola, ho preso tutte le riviste più pesanti e ho iniziato a picchiarlo“, ha raccontato la Venier di Jerry Calà ripercorrendo quei momenti in cui l’allora marito alle 3 del mattino non si faceva trovare nel letto vicino a lei ma in Piazza del Popolo. Non capitava di rado alla Venier di andare a “recuperare” il marito in giro e in più occasioni la stessa conduttrice ha raccontato quanto accaduto.

Il forte legame con Renzo Arbore

Particolare anche il legame che l’aveva portata tra le braccia di Renzo Arbore, un rapporto che non è stato rovinato né dal tempo né dalla lontananza: “Ci siamo amati lasciandoci.

Ancora oggi è chiaro che è un amore diverso, un legame molto forte“, ha confessato la Venier alla Maggioni in quel di Sette Storie. Intanto arrivano a pioggia i complimenti per la “Zia” che continua a collezionare grandi ascolti televisivi con la sua Domenica In, programma assolutamente seguito e amato dal pubblico. Complimenti a cui la Venier risponde volentieri svelando quale potrebbe essere il suo segreto: “Credo che tutto l’amore che mi viene dato e l’affetto del pubblico dipende dal fatto che non faccio finta di essere quella che non sono nel bene o nel male“.

