Ieri, Mara Maionchi è stata dimessa dall’ospedale dove si trovava ricoverata dopo essere risultata positiva al Covid. Oggi, la produttrice discografica ha pubblicato un post su Instagram ringraziando tutti coloro che le hanno espresso vicinanza e affetto in questi giorni e rassicurando sulle sue condizioni di salute.

Mara Maionchi dimessa dall’ospedale

Mara Maionchi è stata dimessa ieri dall’ospedale. Risultata positiva al Covid-19, la talent scout era ricoverata dallo scorso 23 ottobre. Fortunatamente, le sue condizioni non erano gravi. A dare l’annuncio delle dimissioni dal nosocomio è stato Alberto Salerno, suo marito: “Mara ha ricevuto tantissimi messaggi di affetto, sia sul suo cellulare che qui.

Io posso solo fare da tramite, vi ringrazia e abbraccia tutti dal divano di casa“. Nei giorni scorsi, erano arrivate notizie circa le sue condizioni direttamente dal suo staff che l’aveva definita “serena e in ottime mani“, in un post su Instagram.

Mara Maionchi avrebbe contratto il virus durante le registrazioni di Italia’s Got Talent. Pare che oltre alla conduttrice radiofonica siano rimasti contagiati anche diversi concorrenti, produttori e tecnici. Anche la campionessa di nuoto Federica Pellegrini, collega a Italia’s Got Talent della discografica, lo scorso 22 ottobre aveva annunciato su Instagram di essere rimasta contagiata.

Oggi, a parlare delle sue condizioni dopo essere uscita dall’ospedale è stata proprio Mara Maionchi.

Mara Maionchi: le prime parole dopo l’uscita dall’ospedale

Dopo essere stata dimessa dall’ospedale, Mara Maionchi ci ha tenuto a ringraziare tutti quelli che le hanno inviato messaggi di affetto e vicinanza in questi giorni e a rassicurare sulle sue condizioni di salute. La talent scout con la sua proverbiale ironia ha postato una sua vecchia foto e ha scritto: “Qui da casa abbastanza meglio ma col c*volo che vi posto una foto di oggi“.

Poi, ha aggiunto: “Grazie per i messaggi, li ho letti tutti! Un bacione“. In tantissimi, negli scorsi giorni, avevano espresso vicinanza a Mara Maionchi. Su tutti, Fedez, amico e collega della talent scout durante due edizioni del programma X-Factor. Il cantante aveva dedicato alla produttrice discografica una Instagram stories in cui apparivano insieme con il piccolo Leone e aveva scritto: “Forza Mara!“.

Il post pubblicato su Instagram da Mara Maionchi dopo essere stata dimessa dall’ospedale

