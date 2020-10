Arriva in questi momenti la notizia del ricovero in un ospedale di Milano della nota discografica, nonché personaggio televisivo molto amato dal pubblico, Mara Maionchi. La produttrice, classe 1941, sarebbe risultata positiva al Covid e ricoverata presso un ospedale meneghino ma le sue condizioni di salute non sarebbero gravi.

Mara Maionchi ricoverata in ospedale

Sono scarne le notizie che riescono a filtrare dall’ospedale dove è ricoverata Mara Maionchi. La produttrice discografica ma anche conduttrice radiofonica entrata nel cuore del pubblico televisivo italiano dopo essere stata giudice di numerosi programmi come X-Factor e Italia’s Got Talent.

Stando a quanto filtrato in questi momenti la Maionchi, come spiegato da Selvaggia Lucarelli su TPI, sarebbe risultata positiva al Coronavirus.

Positiva al Coronavirus: è focolaio a Italia’s Got Talent

Tuttavia, sembra che le sue condizioni nonostante il ricovero siano buone e che non destino particolare preoccupazione. Diversa invece la situazione in quel di Italia’s Got Talent dove sarebbe esploso un vero e proprio focolaio di Coronavirus. La Maionchi si aggiunge purtroppo ad una lunga lista di personaggi noti, televisivi e non solo, che hanno contratto il Coronavirus come Nunzia De Girolamo, il cantante Shade, Antonio Ricci (anche lui ricoverato), l’attore Massimo Lopez e la campionessa del nuoto Federica Pellegrini che ha annunciato di essere risultata positiva al tampone lo stesso giorno in cui ha dato con rabbia lo stesso annuncio anche il campione della MotoGp, Valentino Rossi.

Stando sempre alla fonte, all’interno di Italia’s Got Talent sarebbero numerose le persone che all’interno del cast sarebbero risultate positive al Covid. Tra questi ci sarebbero persone tra i partecipanti al talent ma anche tecnici e addetti della sala produzione.

Notizia che si apprende in questi momenti nonostante tutte le misure di sicurezza adottate negli studi televisivi.

