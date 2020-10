Anche Nunzia De Girolamo, ex politica e personaggio televisivo, è risultata positivo al Coronavirus. “Questo virus non mi ha risparmiata“, ha annunciato la De Girolamo ma lei non è la sola “vip” ad essere risultata positiva al Covid-19. Da Valentino Rossi a Nina Zilli, sono tantissimi i personaggi pubblici che attraverso i canali social hanno annunciato di essere entrati in contatto con il virus.

Tra i positivi anche Nunzia De Girolamo

Da Nunzia De Girolamo ad Antonio Ricci, il papà di Striscia la notizia che risulta essere tuttora ricoverato in ospedale per Covid ma anche Fabrizio Corona, Valentino Rossi e Federica Pellegrini, Nina Zilli e Massimo Lopez, ora Nunzia De Girolamo.

Sono tanti i volti noti al pubblico che hanno comunicato sui social di essere risultati positivi al Coronavirus. Tampone positivo anche per il campione del calcio, Cristiano Ronaldo e per uno dei volti de Le Iene, Giulio Golia. Rimanendo nel mondo della musica anche il cantante Shade, in questi momenti, ha comunicato di essere tra i contagiati

“Dopo una cena a Benevento con una persona, poi risultata positiva, da Giovedì pomeriggio mi sono subito messa in auto isolamento anche da mio marito e mia figlia, nonché sottoposta ad un primo tampone (risultato negativo) – scrive l’ex politica di Forza Italia sui social – Non avevo niente [..] Poi domenica sono arrivati i forti dolori alle ossa, la febbre, la tosse e il mal di testa.

Ieri sera il risultato: positivo“.

Conte chiama Fedez e Ferragni

Non sono mai risultati positivi Chiara Ferragni e Fedez che nonostante tutto sono entrati in gioco in maniera chiave in questa seconda ondata dell’emergenza. Come emerso ieri in giornata infatti la nota coppia formata da una delle regine dei social e dal cantante è stata personalmente interpellata dal presidente del Consiglio Conte.

Alla luce del grande seguito della coppia sui social, soprattutto parlando di giovani e giovanissimi, è stato chiesto ai due di parlare di più e in maniera più incidente dell’uso della mascherina.

Approfondisci

TUTTO sul Coronavirus

Chiusure a mezzanotte e non più di 6 persone a tavola: le norme del nuovo decreto

Conte: “Conciliare salute ed economia”, presentato il nuovo decreto