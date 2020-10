Poche ore fa Fedez, dopo aver saputo che Mara Maionchi è risultata positiva al Coronavirus, ha pubblicato su Instagram una foto con la sua amica e collega per dimostrarle profondo affetto e vicinanza in un momento così delicato.

“Forza Mara” è la didascalia che si legge nella storia Instagram del rapper milanese. Nella foto, scattata tempo fa, ci sono Fedez e Mara che si stringono al piccolo Leone, primogenito del cantante e dell’influencer Chiara Ferragni. Quello del rapper è un sincero messaggio d’affetto per la produttrice discografica, con la quale ha condiviso tante avventure, tra cui l’esperienza nella giuria di X-Factor, seguitissimo talent show musicale.

La celebre produttrice discografica è ricoverata dallo scorso venerdì 23 ottobre in un ospedale di Milano. Al momento, le sue condizioni di salute non desterebbero particolari preoccupazioni. Il suo staff, per tranquillizzare e ringraziare i tantissimi fan di Mara per l’affetto dimostrato nelle ultime ore, ha pubblicato una vecchia foto che la ritrae sorridente e, soprattutto, intenta a fare un simpatico gesto scaramantico.

“La Mara è serena e in ottime mani! Un abbraccio mascherato” hanno scritto i membri dello staff nella didascalia della foto, specificando inoltre che la foto pubblicata è stata scattata un anno fa.

Paura per un possibile focolaio sul set di ‘Italia’s got Talent’

La preoccupazione principale rimane quella relativa al probabile focolaio scoppiato ad Italia’s Got Talent. Oltre a Mara Maionchi, vi sono altri personaggi famosi che hanno contratto il virus sul set dello show, tra cui la campionessa olimpionica Federica Pellegrini.

Nonostante siano state rispettate tutte le misure volte a fronteggiare la diffusione dei contagi, sarebbero risultati positivi al Coronavirus anche altre persone, non solo tra i partecipanti al talent, ma anche tra gli addetti della sala produzione e tra il personale tecnico.

