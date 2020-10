La Contessa Patrizia De Blanck è arrivata al limite di sopportazione nella Casa del Grande Fratello Vip: dopo le numerose bordate nel corsi del primo mese del programma, negli ultimi tempi non le sono andate giù molte cose e così ha criticato un po’ tutti gli altri concorrenti. A partire dal pesante attacco contro Maria Teresa Ruta.

La critica della contessa a Maria Teresa: “Ha 60 anni”

La prima nel mirino della contessa è stata Maria Teresa Ruta. Così, giudicando il suo atteggiamento e portamento, la De Blanck ha detto: “Quella è sguaiata, ma dai, è vero.

Sguaiata nella maniera di muoversi, non solo quando ride, anche quando si muove”.

Poi ha aggiunto, sempre chiacchierando con Massimiliano: “C’ha 60 anni” Sguaiata nella maniera di interagire, ma cosa vuole fare? Urla, gira, fa le scene, fa la buffona. Una buffona 24 ore su 24, è ridicola questa donna”.

Parlando sempre della madre di Guenda Goria, stavolta però con Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, ha infine sentenziato: “Quella cretina di Maria Teresa, tutta fiera della figlia”. Durante l’ultima puntata, la Ruta si è resa protagonista di un’autentica sfuriata nei confronti dell’ex marito Amedeo Goria, prendendo le difese della figlia e finendo col gridare a squarciagola in diretta.

Il commento su Tommaso Zorzi: “È un cretino”

Quella contro la Ruta, però, non è stata l’unica critica mossa nei confronti di un altro coinquilino. Assieme alla Orlando e alla Gregoraci, infatti, la Contessa ha attaccato Tommaso Zorzi. Stefania, infatti, è stata molto delusa dall’influencer per alcuni suoi atteggiamenti all’interno della Casa. Così Patrizia ne ha anche per lui, e le dà ragione: “È scemo in ogni caso, io lo dico sempre”.

La conduttrice, allora, le risponde: “È un cretino perché ha 25 anni. E io sono più cretina di lui”. Dalla sua parte ha provato a schierarsi la Gregoraci: “Certo è giovane, però 25 anni non sono neanche 18”.

mi fa ridere come la contessa e miss montecarlo pensano che tommaso sia immaturo e stupido quando lui è l’unico in casa che ha dei neuroni funzionanti scusate ma rido fortissimo #gfvip pic.twitter.com/oSTrvbBa4j — ✨ || tommy zorzi 🤍 (@jensacqkles) October 29, 2020

Non è la prima volta che la contessa attacca Tommaso, e di recente è stata chiesta anche la sua squalifica per delle sue affermazioni nei confronti del giovane.

