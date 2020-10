Adua Del Vesco e Massimiliano Morra continuano a tenere banco all’interno della casa del GF Vip, in primis con i dettagli più o meno misteriosi sul loro rapporto.

Se agli altri inquilini non è chiaro cosa ci sia stato tra i due, anche le versioni date dai due protagonisti non coincidono, e c’è chi, come Vladimir Luxuria, ha una teoria molto particolare su quali siano i veri intenti della coppia.

La tesi di Vladimir Luxuria

Prima hanno detto di essere stati fidanzati e di aver rotto in maniera burrascosa (ma di essere comunque rimasti in buoni rapporti).

Poi, dopo il coming out di Gabriel Garko e dopo il presunto “coming out involontario” fatto da Adua su Morra (ovvero quando disse ad altri nella Casa che lui era gay) i due hanno ammesso che la loro era una storia finta.

I dettagli sul loro rapporto non sono comunque mai tornati del tutto né al pubblico né agli altri concorrenti, tanto che Vladimir Luxuria, al settimanale Nuovo, ha ipotizzato che tanta confusione sia costruita.

Secondo l’opinionista ci sarebbe un piano machiavellico e che sarebbe proprio Adua la maggior stratega: “Secondo me, poi, Adua e Massimiliano hanno un tacito accordo: nascondono un segreto che ancora non conosciamo (…)Lei mente e lo fa con un rosario in mano, dimenticando che la falsa testimonianza è un peccato”.

Adua e Massimiliano Morra: due versioni della stessa storia

I due sono stati di fatto “interrogati” da Alfonso Signorini, che li ha costretti a parlare in due stanze differenti della Casa, senza poter interferire uno con l’altro.

Secondo Adua Del Vesco non solo la loro sarebbe stata una storia finta, ma non ci sarebbe stato alcun tipo di approccio di tipo fisico, nonostante Morra gli facesse una corte: “C’è stato un periodo in cui tu sei stato molto assillante, ma non c’è stato mai niente tra di noi”. Lui, al contrario, sostiene che tra di loro qualcosa sia accaduto: “Io e Adua non abbiamo mai fatto sesso, ma ci siamo andati molto vicino, e non vado oltre”.

Ovviamente agli altri concorrenti è subito sorto un dubbio: se Morra le ha fatto una corte spietata, perché mai Adua pensava che fosse gay?

È stata lei stessa a rispondere: “Per un periodo mi è venuto il dubbio, e ne ho parlato in una confidenza tra amiche. Avevo avuto una sensazione, ma non ho prove”.

