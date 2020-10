Quella di stasera potrebbe essere una puntata scintillante, al GF Vip: è infatti probabile che in serata i concorrenti del GF faranno la conoscenza di nuovi compagni di avventura: Stefano Bettarini e Giulia Salemi. incertezza sull’ingresso di Selvaggia Roma, che ha confessato di essere positiva al Covid.

Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini si conoscono già, e c’è chi scommette che tra i due ci sia stato del tenero in passato, e chissà che Pierpaolo Petrelli possa temere di avere un avversario nella conquista del cuore della bella Ely.

Bettarini e Gregoraci: flirt a Buona Domenica?

Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini condividono una tappa del loro passato professionale. Insieme hanno infatti condotto Buona Domenica, su canale 5, tra il 2006 ed il 2007 e c’è chi dice che tra i due, al tempo, ci fosse una fortissima attrazione. Tra coloro che credono nell’ipotesi di un flirt tra i due c’è Milo Coretti, settimo vincitore del GF Nip, che aveva conosciuto i due proprio ai tempi di Buona Domenica. Ora, a Nuovo, l’ex gieffino ha rivelato: “Si scambiavano attenzioni particolari e lo facevano sotto gli occhi di tutti, senza farsi alcun problema.

Non solo: io avevo il camerino proprio accanto a loro e, attraverso quei muri sottili, percepivo che c’era un forte…legame”. Addirittura, Coretti parla di momenti di tensione nella coppia, forse legati ad un intervento da parte di Flavio Briatore: “Non ricordo i dettagli, ma so che a un certo punto c’è stata una mezza lite fra Elisabetta e Stefano, forse proprio perché Briatore aveva capito qualcosa. Di punto in bianco i due si sono allontanati e tra loro non c’è più stata complicità, nemmeno in trasmissione”.

Bettarini contro il “tentatore” Pierpaolo Petrelli

Inoltre, Stefano Bettarini ha detto in passato di avere dei “conti in sospeso” con Pierpaolo Petrelli, che aveva il ruolo di tentatore quando Bettarini partecipò a Temptation Island insieme alla fidanzata Nicoletta Larini. Lo avrebbe detto lui stesso a Casa Chi: “Quel tentatore lì ce l’ho un pochino qui perché usciti una volta dal programma è quello che ha mandato il messaggio a Nicoletta”.

Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Petrelli e il palloncino

Difficile comunque che Bettarini debba avere a che fare sia con Petrelli che con la Gregoraci al tempo stesso.

Stasera infatti uno dei due potrà dover abbandonare la casa -entrambi sono infatti in nomination.

Per salutarsi un’ultima volta, i due si sono lasciati andare ad un gesto romantico: hanno scritto su un palloncino ad elio delle scritte che si sono dedicati reciprocamente, e lo hanno poi fatto volare nel cielo insieme. Un gesto che sigilla il rapporto speciale tra i due, che per confermare l’affetto che hanno l’uno per l’altra, dopo aver fatto volare il palloncino, si sono scambiati un bacio.

