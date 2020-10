È bufera su Patrizia De Blanck al Grande Fratello Vip. Complici le infelici uscite della Contessa negli ultimi giorni, una su tutte la frase contro Tommaso Zorzi che ha scatenato il caos. Alfonso Signorini, nella puntata di stasera, mette a confronto la De Blanck e l’influencer. E proprio il conduttore interviene per riprendere la Contessa.

Patrizia De Blanck nella bufera

Tra gli innumerevoli temi che Alfonso Signorini tratterà nella puntata di stasera, vi è anche il recente scontro tra Patrizia De Blanck e Tommaso Zorzi. Al Grande Fratello Vip i due concorrenti hanno sempre manifestato segnali di pacifica convivenza.

Negli ultimi giorni, però, i rapporti si sono raffreddati a causa di un’infelice uscita della Contessa indirizzata all’influencer. Nel corso di un gioco con i coinquilini, in un momento di assoluta convivialità, la De Blanck si è così riferita a Zorzi: “Si sparasse, così almeno smette di rompere i cog****i“. Una frase piuttosto forte che, oltre ad aver lasciato sgomenti i compagni di viaggio, ha scatenato l’ira del web. Moltissimi utenti hanno invocato a gran voce la squalifica, già precedentemente sfiorata dalla Contessa per un’infelice esternazione a sfondo omofobo.

Nella diretta di questa sera Alfonso Signorini affronta la questione direttamente con i ‘Vipponi’.

Confronto in salone, interviene anche Signorini

Patrizia De Blanck si sbilancia e, dopo gli ultimi dissapori con Tommaso Zorzi, cerca di smorzare le tensioni: “È un ragazzino, in certe cose non lo sopporto però poi lo perdono, in fondo gli voglio bene, ma quando fa delle cose infantili, io lo riprendo. Non l’ho ancora menato, ma prima o poi gli arriva uno schiaffone“. L’influencer si è risentito dell’infelice esternazione della Contessa di qualche giorno fa: “Io ti giustifico, non me la prendo, però ‘sparati’ magari no“.

“Ma era una battuta“, si giustifica la De Blanck, che però viene subito ripresa da Alfonso Signorini: “‘Sparati’ era una battuta, ma è una battuta molto infelice: è brutto proprio a sentirsi“. Anche il ragazzo ha provato a smorzare la tensione: “Penso di essere stato un ragazzo che ha bruciato un po’ le tappe. Quindi io accetto tutto, poi da una donna come la Contessa non mi offendo“.

