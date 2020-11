A Domenica In nuovo appuntamento con il consueto talk dedicato a Ballando con le stelle. In studio anche Carolyn Smith, che nella puntata di ieri ha avuto un acceso scontro con Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira. Proprio questa lite diventa oggetto di dibattito e interviene anche Mara Venier, che si risente per un’accusa di Costantino: “Non mi dare della trappolona“.

Nuovo talk su Ballando con le stelle

Ballando con le stelle è sempre più al centro dei riflettori per le continue dinamiche che si intrecciano fra ballerini, maestri e giudici.

La consueta diretta del sabato sera diventa sempre più spesso oggetto di forti scontri, con i giudici che sentenziano spietati e le coppie in gara che cercano di rispondere a tono, difendendo il proprio operato. E non si tratta solo dei continui battibecchi tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini, che hanno ormai abituato l’affezionato pubblico del talent. Ieri sera ha avuto scena un altro acceso scontro con protagonisti differenti. Carolyn Smith, infatti, ha commentato in maniera negativa l’esibizione di Costantino Della Gherardesca in coppia con la maestra di ballo Sara Di Vaira.

“Mi dispiace, per me la prova non è riuscita“, il secco commento della giudice, che ha scatenato un botta e risposta con la Di Vaira, che ha tentato di difendere il suo compagno di viaggio dagli attacchi.

Si infiamma il dibattito

La lite tra Costantino Della Gherardesca e Carolyn Smith è oggetto di dibattito in studio. Guillermo Mariotto ammette di aver dato il massimo dei voti all’esibizione del conduttore, ma di non aver apprezzato i brutti epiteti rivolti alla giudice: “Ho dato 10 a Costantino per la performance, ma per quanto riguarda il comportamento della presidente della giuria è stato osceno: ha dato dell’ignorante a Carolyn Smith.

Non è da Costantino“. La Smith spiega: “Ho sempre detto che Costantino e Sara sono geniali, ma lì sono tecnico e devo fare il mio lavoro. Ma sono sempre stata rispettosa verso Costantino, purtroppo non è stato altrettanto verso di me“. Arrivano le scuse di Costantino: “Vorrei chiedere scusa Carolyn se ti sei arrabbiata, perché scherzo e sai che sono una persona che si diverte ma non voglio che nessuno ci rimanga male.

Io penso di fare intrattenimento“.

Mara Venier contro Costantino

Ma Mara Venier, così come il pubblico da casa, è ignara degli epiteti che Costantino avrebbe rivolto alla Smith. A fare chiarezza ci pensa Mariotto: “Ignorante e rinco****nita le hai detto“. E lo conferma la stessa giudice: “Costantino ha detto che io sono rinco****nita“. Sentendosi attaccato da più parti, Della Gherardesca passa all’attacco e lancia una stoccata indirizzata, fra gli altri, anche alla stessa Mara Venier: “Visto che voi tutti mi avete teso questa trappola, fammi parlare. Lo dico come Domenica In ma anche da parte dei giudici“.

La conduttrice, sentendosi attaccata, cerca di fare chiarezza, prima con pacatezza e poi con forte stizza: “Amore mio, qui trappole no, mi spiace se tu pensi che qui ti è stata tesa una trappola. Peraltro Carolyn era già stata invitata. Trappola no, la discussione vostra è accaduta ieri sera a la signora Smith era stata invitata da almeno 4/5 giorni. Questo lo dico per onestà intellettuale da parte mia nei confronti di una persona che stimo. Per cui non mi dare della trappolona“.

Mara Venier stizzita: “La chiudo qua, punto e basta“

Costantino prova a raddrizzare il tiro, cercando di venire incontro alla conduttrice, che si è parecchio risentita dell’accusa rivolta a lei e alla produzione di Domenica in: “Conosco l’affetto per te, ma siccome sono stato tirato in causa, la frase che ho detto era una battuta e l’ha inclusa un autore in un filmato“.

Non trovando un punto d’incontro con il suo ospite, ‘zia Mara’ chiosa: “Sapete che vi dico? Siccome non la sapevo sta cosa e sinceramente non me ne frega, la chiudo qua. Punto e basta“.

Approfondisci

TUTTO SU DOMENICA IN

TUTTO SU BALLANDO CON LE STELLE

Ballando con le stelle: Della Gherardesca-Di Vaira è scontro con Carolyn Smith